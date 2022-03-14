14 березня організовані 10 гуманітарних коридорів: більшість – з Київщини
14 березня 2022 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Людмила Денісова розповіла, що на Донеччині, Луганщині та Київщині оголошені гуманітарні коридори. Попередньо, влада узгодила їх з російською стороною.
Відповідну інформацію вранці 14 березня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини у телеграмі. Про це посадовиця повідомила на 19 день війни, яку Росія оголосила проти України.
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