14 березня організовані 10 гуманітарних коридорів: більшість – з Київщини

14 березня 2022 , 09:18
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Джерело:

телеграм Людмили Денісової

Людмила Денісова розповіла, що на Донеччині, Луганщині та Київщині оголошені гуманітарні коридори. Попередньо, влада узгодила їх з російською стороною.

Відповідну інформацію вранці 14 березня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини у телеграмі. Про це посадовиця повідомила на 19 день війни, яку Росія оголосила проти України. 

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