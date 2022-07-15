Вибухи в окупованій Кадіївці та знищені на Півдні окупанти: основне за 142 день війни

Вже 142 дні українська армія дає відсіч російському агресору. ЗСУ нищать ворожі склади та ліквідовують окупантів, а також борються за кожен метр рідної землі.

Головні події 142 дня повномасштабної війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбулось в Україні і не тільки, читайте нижче.

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06:11 Німеччина продовжує допомагати українським біженцям. Країна додатково виділила на них 2,4 мільярда євро. Кошти спрямують на виплати для тих, хто вимушено покинув нашу державу через війну, яку розв'язала росія.

05:18 На днях весь світ обговорював повернення Канадою турбіни для "Північного потоку" Німеччині. У державі зауважили, що її дійсно віддають, але водночас запроваджують проти росії чергові обмеження.

04:24 Тим часом у Кадіївку завезли свіженьку "бавовну". Не виключено, що це знову самоліквідувались ворожі склади. Принаймні до такого припущення підводять звуки, які нагадують вибухи боєприпасів. Ми вже мовчимо про те, що супроводжуються вони яскравими феєрверками з іскор.

04:20 ОБСЄ опублікувала новий звіт. У ньому зафіксовані докази катування цивільних мешканців. Також мовиться про те, що росія використовувала їх як живий щит.

03:07 В ОК "Південь" підкреслили, що по Вінниці ворог випустив ракети з району Севастополя. Водночас там поділились і хорошими новинами. Вони стосуються успіхів ЗСУ на Півдні. Так, нашим захисникам і захисницям вдалось знищити:

18 одиниць особового складу;

самохідну гаубицю "Гвоздику";

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

польовий склад боєприпасів.

02:45 російські військові продовжують обстрілювати Харків. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. Про це повідомили місцеві мешканці.

02:06 Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пригрозив військовим, котрі вдарили по Вінниці. Президент підкреслив, що найкраще, що їх очікує – в'язниця.

01:48 Публіцист також пожартував щодо зброї Ірану для окупантів. Він зауважив, до чого ж таки докотилась росія, щоб міркувати над покупкою безпілотників саме у цій державі. Зауважимо, що напередодні в Ірані підкреслили, що не продаватимуть нічого росії.

01:03 Піонтковський прокоментував ленд-ліз, а також військову допомогу від США. Він переконаний, що важлива саме кількість зброї, яку отримуватиме наша держава, а не те, хто фінансуватиме її надходження. Нагадаємо, що допомогу за програмою ленд-ліз наша держава почне отримувати восени. Приблизно з початку жовтня.

00:06 Ракетний удар по Вінниці 14 липня потрапив на відео. На ньому можна побачити, як розлетілись вікна, а перелякані люди намагались сховатись.

Ракетний обстріл Вінниці зняли камери спостереження: дивіться відео

Також у Повітряних силах ЗСУ розповіли детальніше про ракети "Калібр", якими атакували Вінницю. Згідно з даними відомства, такі снаряди малопомітні та мають технологію "Стелс". Саме тому їх надзвичайно складно простежити та знищити за допомогою систем ППО.