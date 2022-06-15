Успіхи ЗСУ на Півдні, росіяни обстріляли з "Ураганів" Апостолове: основне за 112 день війни

Українські захисники і захисниці продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. Важке протистояння між ЗСУ та окупантами триває вже 112 день поспіль.

Ключові події середи, 15 червня, 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найважливіше на фронті як військовому, так і економічному та дипломатичному – читайте нижче.

До теми Видатне досягнення, – Арестович про збиття російських надзвукових ракет "Онікс"

06:23 Меру міста Святогірськ Володимиру Бандурі оголосили підозру у державній зраді. Міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

06:15 Журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що в Росії переслідують своїх же військових, які мають українське коріння. Цим займаються спецслужби, якій ймовірно шукають докази їхньої співпраці з ЗСУ.

05:08 ЗМІ пишуть, що незабаром Росія таки може піти на масову мобілізацію. Проте наразі проти цього виступає Володимир Путін. Мобілізація необхідна окупантам задля досягнення цілей, проте й означатиме, що так звана "спецоперація" йде не за планом.

03:53 Росіяни обстріляли з артилерії місто Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу. По містечку били з "Ураганів". За попередньою інформацією, загинули кілька людей.

02:18 На Півдні ЗСУ вдалось збити ворожий вертоліт. Також українські захисники тричі вдарили по скупченнях техніки та особового складу окупантів на Херсонщині. Наші оборонці знищили близько 60 одиниць техніки та 70 ворогів.

01:19 У багатьох областях України тривога тривала понад годину. У Миколаєві повідомили про вибухи.

01:01 Пентагон прокоментував постачання перших систем HIMARS українській армії. Заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол запевнив, що це – лише початок поставок. Українські воїни вже опановують американське озброєння.

00:12 В Тернопільській області людей, що публікуватимуть фото та відео наслідків ворожих обстрілів, вважатимуть корегувальниками вогню. Їх розшукуватимуть та притягатимуть до відповідальності правоохоронні органи.