15 років тюрми: Путін підписав закон про покарання за правду про звірства російських військових

Володимир Путін робить все для того, аби росіяни не знали правди про війну з Україною. Він підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за нібито "фейки" щодо дій російських військовослужбовців.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кремля. Режим назвав це покаранням за "неправдиву інформацію про діяльність збройних сил Росії".

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Також зазначено, що це "дискредитація використання російських військ".

Яке покарання

Санкція статті передбачає штраф – понад 1,5 мільйона рублів. Також максимальне покарання – позбавлення волі терміном до 15 років.



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