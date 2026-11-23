Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) передала 150 мільйонів гривень застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Через це експосадовця можуть знову взяти під варту, адже застава вважатиметься невнесеною.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Чому гроші арештували?

У повідомленні не вказували імені фігуранта. Однак з матеріалів випливає, що йдеться саме про Германа Галущенка, який є колишнім міністром енергетики.

Відомо, що 150 мільйонів гривень застави арештували через підозру, що це могла бути спроба легалізації коштів, які були отримані злочинним шляхом.

Зокрема, з’ясовано, що в червні 2026 року колишній нардеп за попередньою змовою з представниками та службовими особами одного з державних банків ввів у легальний обіг 150 мільйонів гривень через низку банківських рахунків підконтрольних юридичних осіб. Фінальним етапом легалізації стало внесення цих коштів як застави за учасника злочинної організації у справі "Мідас",

– йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії корупції повідомляли, що раніше слідчий суддя ВАКС таки наклав арешт на цю заставу. Але відмовився передавати кошти до АРМА. Захист Галущенка вимагав скасувати арешт, адже на етапі досудового розслідування цього нібито робити не можна.

Прокурор при цьому заявляв, що за матеріалами негласних слідчих дій, гроші для застави перед внесенням перевели з готівки в безготівкову форму. Відповідно є ризик, що заставу зробили грошима сумнівного походження.

Додамо, Герман Галущенко раніше був міністром енергетики. Він фігурує в розслідуванні НАБУ щодо можливої причетності до корупційних схем в енергетичному секторі. Сам Галущенко заперечує свою причетність.