Масове СЗЧ у 155 бригаді: комбат "Вовків Да Вінчі" пояснив, чому солдати наважилися на такі дії
Понад 1700 солдатів 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської могли самовільно залишити військову частину через проблеми всередині підрозділу. Хоча військові й отримали сучасну техніку, проте відсутність адаптації до реальних умов сучасної війни та роботи всередині підрозділу могли призвести до серйозних наслідків.
Таку думку висловив командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі", капітан Сергій Філімонов у колонці для "Української правди", передає 24 Канал.
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Комбат "Вовків Да Вінчі" вказав на корінь проблеми із СЗЧ
У колонці Філімонов пише, що новостворені бригади часто не мають "кістяка" управління, що призводить до серйозних проблем. Прикладом цього він назвав ситуацію у 155 бригаді, яка мала стати взірцевою, адже її підготовкою займалися у Франції, а натомість – потрапила у гучний скандал.
Як повідомляли у ЗМІ, понад 1700 військовослужбовців 155 бригади самовільно залишили частину. Філімонов наголосив, що, з одного боку, підрозділ отримав сучасну техніку, підготовку у Франції й майже повну комплектацію особовим складом. Водночас з іншого – відсутність досвіду у командування, розуміння базового бойового управління, організації бою та важливих компонентів забезпечення "зробили його не боєздатним".
Такі бригади ставлять в смугу, вони втрачають свою ділянку фронту. Після чого їх передають в управління до якоїсь "старої" бригади для хоч якоїсь ефективності на полі бою. Внаслідок чого з них будуть "вижимати" все можливе: техніку, озброєння, людей. На жаль, таких бригад я знаю майже 10,
– повідомив Філімонов.
Комбат "Вовків Да Вінчі" додав, що новостворені бригади отримують сучасну техніку, однак на практиці – "не вміють застосовувати їх у бойових умовах". За словами Філімонова, під час навчання у Європі українські солдати отримують 10 – 15% необхідних знань, які дозволять вижити.
"Піхотинець для того, щоб жити, має вміти маскуватись, пересуватись, облаштовувати позицію, протидіяти дронам, надавати медичну допомогу, вести спостереження, робити правильні доповіді й бути злагодженим з побратимом в окопі. А ще – довіряти своєму командуванню, яке має організувати всебічне забезпечення і планування задачі. Цього за кордоном не вчать належним чином. Та і в Україні ці знання отримують тільки всередині старих, досвідчених підрозділах", – додав військовий.
Водночас, як повідомляє Філімонов, всередині 155 бригади були серйозні проблеми, адже після навчання у Європі солдатів не підготували до реальних умов війни. Відтак, як резюмує комбат "Вовків Да Вінчі", без додаткової роботи такі військовослужбовці "або помирають, або ідуть в СЗЧ".
Нагадаємо, що 155 бригада опинилася в центрі скандалу. Наразі Державне бюро розслідувань вивчає факти та розпочало провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.