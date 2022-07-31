Потужний обстріл Миколаєва та атаки ЗСУ на фронті: головне за 157 день війни

Українські військові героїчно стримують ворога та не дозволяють тому просунутися вглиб України. Окупанти не мають успіхів на фронті, через що їх ціллю стали мирні люди.

Усе найважливіше про 157 день протистояння українського народу з російськими загарбниками читайте нижче.

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06:10 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто було, ймовірно, під найсильнішим масованим обстрілом за весь час війни. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п'ятої ранку. Зруйнована низка об'єктів, пошкоджені житлові будинки.

На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники.

05:09 російські окупанти вдруге за ніч почали гатити по Миколаєву. Місцевих жителів закликали не наражатися на небезпеку і не виходити на вулицю.

04:24 Після теракту в Оленівці, в якому росія намагалась звинуватити Україну, тепер агресор цинічно запросив на місце події експертів ООН і Червоного Хреста.

04:06 У Харкові оголосили про повітряну тривогу. Після цього в місті прогриміли вибухи.

03:22 На Луганщині партизани завдають чимало неприємностей російським загарбникам. Зокрема, нещодавно вони знищили розподільчу коробку керування залізницею.

02:31 російські окупанти знову атакували Нікополь. Загроза артилерійського обстрілу у місті та в Нікопольському районі почалась ще о 20:58 30 липня та не припинялась станом на 02:41 31 липня.

02:16 росіяни вночі 31 липня знову почали гатити по Миколаєву. Внаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули пожежі.

01:45 російські окупанти знову збільшили свою чисельність в Чорному морі. Там перебуває вже понад 10 суден.

01:30 За добу 30 липня на Півдні наші захисники спопелили ворожі склади боєприпасів, 30 загарбників та купу їхньої техніки.

00:37 Повітряні сили ЗСУ атакували росіян. Українські військовослужбовці знищили десятки окупантів, а також до 20 одиниць російської техніки.