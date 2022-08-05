Нічний обстріл міст і ймовірне перехоплення стратегічної ініціативи: головне за 163 день війни

Вже протягом 163 днів українські військові борються з загарбниками. ЗСУ дають бій ворогу на всіх ділянках фронту.

В одному матеріалі 24 канал зібрав найважливіші події 5 серпня. Про те, що відбувалось на війні, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

До теми Усі ці оцінки можете згорнути у трубочку, – Арестович звернувся до Amnesty International

06:01 Американський Інститут війни в новому аналізі повідомив, що Україна, можливо, перехоплює стратегічну ініціативу в війні з росією.

05:08 Володимир Зеленський спростував російські фейки щодо торгівлі зброєю в Україні. Президент заявив, що всі партнери, які надають зброю, бачать її пересування. Зеленський активно працює над тим, аби розширювати можливості зовнішньої політики України.

03:08 російські війська в ніч на 5 серпня здійснили обстріл Запорізької області. Загалом по регіону випустили одразу кілька ракет. Зафіксовано "прихід" кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає.

02:26 ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

01:22 російські окупанти у ніч на 5 серпня вдарили по Миколаєву, Запоріжжю, Нікополю та Харківщині. Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні близько 01:45.

00:06 росія активно переконує, що хоче мирних перемовин. Президент України Володимир Зеленський розповів, що переговори з росією схожі не на діалог, а на ультиматуми з боку кремля.