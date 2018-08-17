16-річний юнак "зламав" сервери корпорації Apple

Багато корпорацій мають проблеми із атаками хакерів, і Apple не стала виключенням. Правоохоронці повідомляють, що австралійський учень середньої школи вже неодноразово зламував сервери "яблучної" компанії і навіть встиг завантажити 90 ГБ їх вмісту. Слідство у справі наразі ще триває.

Про це повідомляє 9to5mac.

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Поліція Австралії затримала 16-річного юнака, якого звинувачують в причетності до неодноразового злому внутрішніх серверів Apple. Вийти на хакера допомогли співробітники ФБР, які отримали запит від фахівців компанії, які й виявили витік даних.

Підліток, який, як стверджує джерело, добре відомий в хакерському співтоваристві, використовував VPN та інші інструменти, аби уникнути розсекречення. Вичислити його допомогли серійні номери "макбуків", які він використовував для несанкціонованого доступу до серверів. Обидва лептопа, смартфон і жорсткий диск ПК вже були вилучені. Цікаво, що завантажені матеріали зберігалися в папці з промовистою назвою hacky hack hack ("зламаний злом").



16-річний хлопець міг взламати сервери Apple

Хакер вже визнав себе винним і чекає винесення вироку наступного місяця. Його адвокат в інтерв'ю журналістам заявив, що той зробив злом, тому що був фанатом компанії і сподівався там працювати.

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Apple вже прокоментувала ситуацію для преси. Компанія запевнила своїх клієнтів, що ніякі особисті дані користувачів в мережу не витекли – викрадені хакером файли містили тільки конфіденційні документи для внутрішнього користування.

Відділ інформаційної безпеки компанії виявив несанкціонований доступ і повідомив про нього правоохоронним органам. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що під час цього інциденту їх особисті дані не були скомпрометовані,

– заявив представник компанії.

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