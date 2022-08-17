Важливість аеродромів ворога в Криму та вибух у Мелітополі: головне за 175 день війни

Герої ЗСУ продовжують обороняти Україну. Вони звільняють населені пункти та завдають окупантам значних втрат.

Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події 17 серпня читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Для чого на Запоріжжі створили військову комендатуру: пояснення глави ОВА

13:42 Білоруський опозиціонер, керівник антикризового управління Павло Латушко розповів, що країна продовжує зосереджувати свої війська на кордоні, щоб утримувати там наших захисників, які могли б воювати на іншому напрямку. Крім того, тепер білоруси почали стягувати техніку, тож, ймовірно, варто очікувати нових ракетних обстрілів.

13:19 Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов розповів, що найближчим часом будуть гострі події на фронті. Про відступ ворога і про те, що росія відведе свої війська вони наразі казати не готові. Але Україна буде звільняти всі свої території.

13:14 Військові Повітряних сил України знищили вертоліт росіян Ка-52 та три БпЛА. Вони завдали близько 10 ударів по позиціях ворога. На кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала ворожі позиції. На Запорізькому й Донецькому напрямку – блискучий результат.

12:37 У мережі показали нові кадри зруйнованої бази росіян у Новій Каховці на Херсонщині.

Як виглядає база ворога тепер: дивіться відео

На ворожій базі знищили техніки й особовий склад / Фото з телеграму Дениса Казанського

12:34 Внаслідок влучання ракет в одному з курортів Одеси виникло руйнування та загорання будівель. Майже 5 годин рятувальники ліквідовували наслідки на місці події. ДСНС показали жахливі наслідки.

12:00 Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в Дружківці зранку росіяни одним ударом зруйнували 10 будинків. Постраждалих немає, але це не перша й не остання атака. Тому Кириленко наполягає на тому, щоб люди евакуйовувались і тим самим зберегли собі життя.

Що кажуть місцеві про обстріл: дивіться відео

11:45 У харківській прокуратурі повідомили росіяни вночі обстріляли одне з транспортних підприємств, яке вже не вперше потрапило під ворожий вогонь. Туди й раніше стріляли з різних видів озброєння – були навіть авіаудари, а цього разу атакували з С-300. Випускали снаряди, ймовірно, з Липців, що на півночі Харківської області.

Територія підприємства постраждала дуже сильно, там знову виникло кілька пожеж. Крім того, зайнялися й гаражі, розташовані неподалік. Унаслідок пожежі на площі у 200 квадратних метрів вигоріло боксів. Кореспондентка зауважила, що вогонь було видно з кількох районів міста. На щастя, його затушили.

11:31 У тимчасово окупованому Мелітополі зранку 17 серпня прогримів потужний вибух. Це сталося неподалік комендатури ворога. Ймовірно, це була робота партизанів.

10:35 російські окупанти ще 16 серпня обстріляли Торецьк з артилерії. Ворожий вогонь влучив у приватний будинок. Стало відомо, що на момент обстрілу в будинку перебувала сім'я з 3 людей. Усі вони зазнали поранень, зокрема й 6-річна дитина.

10:29 Розвідка Великої Британії заявила, що в Джанкої та Гвардійському є найважливіші для окупантів військові аеродроми. Тому "бавовна" росіян непокоїть.

10:28 Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві вночі 17 серпня зафіксували 6 "прильотів". Ймовірно, це були ракети типу С-300. Вразили університет та об'єкт інфраструктури. Унаслідок цього загорілися 2 автомобілі. Пожежа охопила 5 квадратних метрів. росіяни намагалися влучити в ще один об'єкт інфраструктури, але їм це не вдалося.

09:49 В Офісі Президента анонсували нові вибухи у тимчасово окупованому Криму. Військові об'єкти загарбників будуть знищені у найближчі два-три місяці.

Кримський міст, який з'єднує тимчасово окупований півострів з росією, радник глави ОП Михайло Подоляк назвав законною військовою ціллю. Він наголосив, що такий об'єкт має бути знищений.

09:41 Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити вже 44 100 загарбників.

Окрім особового складу ЗСУ також знищили:

танків – 1886 (+6) одиниць

бойових броньованих машин – 4162 (+10) одиниць

артилерійських систем – 993 (+4) одиниці

РСЗВ – 263 одиниці,

засоби ППО – 136 одиниць

літаків – 233 одиниці

гелікоптерів – 196 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) одиниці

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери – 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) одиниці

спеціальна техніка – 93 (+1) одиниці.

09:34 Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що атака росіян по Одещині була зі стратегічних бомбардувальників. Застосували ракети Х-22.

09:32 Активіст та військовий Сергій Стерненко опублікував відео мешканця Криму. На ньому чоловік дуже обурюється російській військовій техніці.Мешканці Криму люб'язно зичать російським окупантам усього найкращого.

08:39 На Дніпропетровщині росіяни атакували Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". Є руйнування внаслідок обстрілів. Нікопольський район росіяни обстріляли сильніше. Його атакувати тричі.

08:38 Департамент національної оборони Туреччини повідомив, що зерно з українських портів на експорт відвантажують за планом.

На ранок 17 серпня з українських портів Одеси та Чорноморська вирушили ще 4 судна з соняшником, соняшниковою олією та кукурудзою.

08:18 Росіяни обстріляли у Миколаєві ще один ВНЗ – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Лише кілька днів тому мер міста доводив, що там немає ніякої військової бази.

У момент обстрілу в університеті був охоронець, він не постраждав. Крім цього, уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу.

07:57 Зведення Генштабу на ранок 17 серпня. Основне:

ЗСУ відбили кілька атак ворога, тривають бої біля Соледара і Бахмута;

Українські воїни прорідили ряди росіян на Півдні та змусили ворога тікати.

07:03 Вночі окупанти обстріляли Одещину. Зранку Сергій Братчук розповів, що ракети поцілили в базу відпочинку та приватні будівлі. Була пожежа, є поранені.

07:00 Джерела в розвідці повідомили, що всередині серпня захисники нашої держави здійснили дуже успішний обстріл командного пункту російської армії у Макіївці Донецької області. Внаслідок ураження загинули командири багатьох підрозділів та офіцери російської ФСБ.

05:03 Вночі 17 серпня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару. У час атаки майже в усій Україні оголошували повітряну тривогу.

У місцевих телеграм-каналах писали, що, ймовірно, в області було 2 "прильоти". Інформація про це з'явилась близько 03:20.

Внаслідок одного з них виникла сильна пожежа. Місцеві жителі бачили яскраве займання та дим. Втім, наразі ця інформація офіційно не підтверджена.

04:42 У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Попередньо було відомо, що вибухи лунали за містом.

03:35 Російські окупанти планували перекидати з Майського ракетні комплекси у південні регіони України, які є тимчасово окупованими.

02:01 Вночі 17 серпня у Миколаєві чули звуки вибухів. В області оголошували повітряну тривогу. Згодом з'явилась інформація про звуки вибухів у Херсоні.

01:54 Українські військові контролюють 45% території Донецької області. При цьому росіяни планували її захопити кілька місяців тому. Такий результат гарантують армія, розвинена потужна лінія оборони і зброя, яку надали партнери.