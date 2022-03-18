На 18 березня заплановані 9 гуманітарних коридорів

У п'ятницю, 18 березня, заплановані 9 гуманітарних коридорів. Їх українська сторона погодила з російськими окупантами.

Про це під час брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал.

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Донецька область – з Маріуполя до Запоріжжя. Колона автобусів з бензовозом продовжила рух із селища Василівка. Після 9:00 із Запоріжжя виїхала друга колона, яка має забрати маріупольців, що змогли вирватися до Бердянська.

Сумська область – із Сум до Полтави. А також з міст Тростянець, Лебедин, Конотоп, селищ Краснопілля, Писарівка до Полтави.

Харківська область – планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклія та Ізюм.

Також ми опрацьовуємо маршрути для доставки допомоги до міст Херсонської та Луганської областей,

– сказала Верещук.

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