18-річна колаборантка з Бахмута регулярно передавала росіянами секретні дані про ЗСУ

Поки наші відважні герої стримують росіян, деякі громадяни України вирішують зрадити свою країну та діяти на боці ворога. У такого рішення лише одна перспектива – тривале тюремне ув'язнення.

На Бахмутському напрямку тривають активні бої героїв ЗСУ з російськими окупантами. Самотужки ворог впоратися не може, тому намагається заручитися допомогою зрадників.

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Затримання колаборантки

Українські правоохоронці затримали 18-річну мешканку Бахмута. Дівчині оголосили підозру у державній зраді, яку вона вчинила у час воєнного стану.

Як вдалося з'ясувати слідству, у травні та червні 2022 року зрадниця цілком добровільно співпрацювала з одним із російських окупантів, який є представником силових відомств Росії. Через додатки вона передавала ворогу координати дислокації бойової техніки ЗСУ, наших героїв та їхніх позицій.

Загалом зрадниця передавала окупантам координати дислокації наших захисників та захисниць 14 разів. Її затримали 10 червня, зараз їй обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер зрадниця опиниться за ґратами, де в неї буде достатньо років на роздуми про свій ганебний вчинок та життя неймовірних людей, які забрали російські окупанти.

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Хоробрим українським захисникам та захисницям вдається відбивати наступи російських окупантів на всіх напрямках. Ворог наразі тримає високу інтенсивність бойових дій, але досягнути успіху не може.

Ворог здійснив атаку на Вуглегірську ТЕС, внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Згідно з попередніми даними, ТЕС контролюють ЗСУ, натомість Світлодарськ наразі в тимчасовій окупації.

Росіяни попри шалені втрати готові кидати в бій проти України все нове й нове "гарматне м'ясо". Стало відомо, що окупанти готові кидати в бій "резервні батальйони", тобто строковиків та всіх, хто залишився у військових частинах. Підготовку до відповідних заходів росіяни вже розпочали. Їх абсолютно не хвилює що майбутні мобілізації провести буде практично неможливо – новобранців просто не буде кому навчати.

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