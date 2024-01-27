18 років тому Україна знищила свій останній бомбардувальник Ту-22М3

В Україні 18 років тому знищили останній бомбардувальник Ту-22М3. Саме такі літаки використовує країна-агресорка для того, аби обстрілювати українську територію.

27 січня 2006 року знищили останній бомбардувальник Ту-22М3. Це зробили у рамках угоди "Про ліквідацію стратегічної ядерної зброї та зброї масового ураження".

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Україна приєдналась до принципів без'ядерності

Свій останній виліт літак здійснив у 1993 році. Україна отримала також 130 ракет РС-18 (СС-19) після того, як Радянський Союз розпався. Крім цього, наша держава мала на озброєнні 44 важкі бомбардувальники, оснащені 1068 крилатими ракетами повітряного базування великої дальності.

Згідно з умовами Договору СТАРТ-1 за 220 носіями закріпили 1944 ядерні заряди.

Україна, Білорусь та Казахстан у 1992 році підписали Лісабонський протокол. Після цього їх оголосили країнами, які не мають ядерної зброї. Лідери впливових держав наполягли на розв'язанні цього питання.

Принципи без'ядерності було закладено у Декларації про державний суверенітет України, який ухвалила Верховна Рада УРСР 16 липня 1990 року. 14 січня 1994 року на зустрічі в Москві президенти України, США та Росії підписали Тристоронню заяву. відповідно до неї Україна стала без'ядерною державою.

16 листопада 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. таким чином Україна закріпила свій намір відмовитись від ядерної зброї.

У грудні 1994 року Україна, Росія, Велика Британія та США підписали Будапештський меморандум. Відповідно до цього документу, ці держави мали гарантувати незалежність та суверенітет України у кордонах 1991 року. Вони повинні були утримуватися від будь-яких проявів агресії щодо України. Зокрема, від економічного тиску.

Через 20 років Росія порушила цю угоду та розв'язала гібридну війну у 2014 році.

Росіяни використовують Ту-22М3