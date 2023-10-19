"Азовці" понад 500 днів у полоні: рідні у Києві провели акцію, щоб нагадати про бранців Кремля

18 жовтня на Софіївській площі під гаслом "Будь голосом наших полонених. Твоє мовчання їх вбиває" відбулася акція. Її влаштували, щоб нагадати українцям про "азовців", котрі понад 500 днів у полоні.

З допомогою цієї акції організатори й учасники прагнули привернути увагу кожного українця. Адже кожен із нас може буквально стати голосом полоненого та говорити про нього, щоб наблизити його повернення додому.

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Українці мають стати голосами полонених

Організаторка акції та родичка полоненого Олександра Ряба зазначила, що акцію назвали "Будь голосом наших полонених". І що він має бути таким же, як і навесні 2022 року, коли кожен із нас гучно кричав про хлопців, котрі перебували на "Азовсталі".

Мета сьогоднішньої акції – привернути увагу суспільства. Ми звертаємося до кожного українця та українки, щоб вони говорили про полонених, стали їхніми голосами. Бо в наших хлопців немає часу – вони помирають у полоні. Вони повертаються з вагою до 50 кілограмів... Полон не є опцією зі збереження життя,

– наголосила вона.

Рідні організували акцію "Будь голосом полонених. Твоє мовчання їх убиває" / Фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

Вона додала, що впродовж чотирьох місяців не було обмінів військовополоненими, де б були "азовці". За її словами, понад 500 днів рідні очікують на "саме те" прізвище у списках на обмін.

На цій акції були присутніми понад 50 активістів: батьки, сестри, діти та побратими полонених оборонців "Азовсталі". Усі вони стояли на Софіївській площі та тримали у руках плакати з різними написами:

"Поверніть сина з полону",

"Наші рідні другий рік у полоні – там, де немає завтра",

"Не мовчи. Мовчання вбиває",

"Азов. Не дайте світові забути їх",

"Мій син – моє життя. Поверніть сина з полону".

На акції присутніми були понад 50 активістів / Фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

З журналістами поспілкувалася матір полоненого азовця Тетяна. За її словами, син ось уже 17 місяців перебуває у російському полоні. На жаль, про його стан у жінки немає жодних відомостей.

Ми маємо змогу щось почути про рідних, коли йдуть обміни "азовцями". Але такий шанс є не завжди: полонені сидять в різних колоніях, і, зокрема, хлопці не завжди виходять саме з тієї колонії, де перебуває мій син. Про нього я з 6 травня не маю жодної інформації, бо обміну "азовцями", на жаль, немає,

– зазначила вона.

Вона додала, що сім'ї щонайменше раз на місяць навідуються до Координаційного штабу. Роблять це для того, щоб нагадати про своїх рідних. За словами пані Тетяни, росіяни чинять перепони, хоч українська сторона докладає зусиль.

Ми хотіли б, щоб нас почув народ і, мабуть, та сторона, щоб почалися обміни, бо їхні полонені також є в Україні,

– сказала жінка.

Рідні намагаються привернути увагу до полонених / Фото 24 Каналу, Валентина Поліщук

Нагадаймо, що 20 травня 2022 року українське військове керівництво віддало наказ оборонцям Маріуполя, котрі перебували на "Азовсталі". Воно передбачало припинення оборони за місто задля збереження життів бійців.

Частину з них уже вдалося повернути додому. Водночас у російському полоні залишається понад 1900 захисників. З них – близько 700 з полку "Азов". Зауважимо, що 6 травня 2023 року повернули ще 45 бійців з "Азову".