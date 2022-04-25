188 військових ЗСУ та 5 співробітників СБУ відзначили держнагородами

Президент України підписав указ про нагородження державними нагородами. Ними відзначили 188 військових ЗСУ та 5 співробітників СБУ

Також президент присвоїв звання Героя України одному військовому. Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців 25 квітня, повідомляє 24 канал.

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Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців ЗСУ та 5 працівників СБУ, – повідомив Зеленський.

Звання Героя України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу "за особисту мужність та результативність в боях з окупантами, за знищення техніки і ворожої сили ворога". Чаюк є заступником 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

До теми – ранкове звернення Зеленського за 25 квітня: дивіться відео