188 військових ЗСУ та 5 співробітників СБУ відзначили держнагородами
25 квітня 2022 , 11:56Читать новость на русском
Президент України підписав указ про нагородження державними нагородами. Ними відзначили 188 військових ЗСУ та 5 співробітників СБУ
Також президент присвоїв звання Героя України одному військовому. Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців 25 квітня, повідомляє 24 канал.
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Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців ЗСУ та 5 працівників СБУ, – повідомив Зеленський.
Звання Героя України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу "за особисту мужність та результативність в боях з окупантами, за знищення техніки і ворожої сили ворога". Чаюк є заступником 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.
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