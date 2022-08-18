19 серпня росіяни готують провокацію на ЗАЕС: можуть "підвищити ставки" і влаштувати теракт

Окупанти готують 19 серпня провокацію на Запорізькій АЕС. Вони оголосили несподіваний "вихідний" на станції.

Розвідка дізналась деталі. Загарбники продовжують обстрілювати ЗАЕС та загалом Енергодар. Насторожує, що 19 серпня на станції перебуватиме тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито.

До речі росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

Ба більше, представники росатому, які постійно перебували на станції, терміново залишили її територію.

росіяни можуть влаштувати теракт

У міноборони росії розганяють традиційні фейки про начебто підготовку "теракту" з боку ЗСУ. Заявляють, що під час візиту в Україну Генсека ООН Антоніу Гутерреша, мовляв, "готується резонансна провокація, щоб звинуватити росію в техногенній катастрофі".

У розвідці аналізують, очевидно, що окупанти після масштабних обстрілів ЗАЕС можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Приурочити свій злочин збираються до візиту Генсека ООН.