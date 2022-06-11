Таку історію згадала із реалій колись давно.

Дивне питання

Москва, водій раптом питає у мене: "Олеся, у нас у сім'ї дилема. Дружина моя вважає, що в Росії все буде тільки гірше, і треба їхати до Європи, наприклад, до Німеччини. А я так не вважаю, хочу жити у Росії. Та й нацисти там були у Німеччині. А ви як вважаєте, треба їхати чи ні?".

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Дивне питання, м'яко кажучи. Я тоді (розуміючи початкову провокаційність і каверзу) сказала, що, впевнена, що ви самі знайдете рішення. Хоча, звісно, ​​хотілося відповісти інакше.

Що ж сталося?

На першому етапі було показово, як переможці та переможені розпорядилися перемогою та поразкою.

І тут я часто наводжу "поштову акцію" Фонду Мазоха 8 травня 1995 року – 5500 поштових листівок з написом "З Днем Перемоги, пане Мюллер!", коли листівки були надіслані власникам найбільш поширеного та знакового німецького прізвища, які проживають у Берліні.

Ця акція була актом демонстрації того, хто і як розпорядився своїми перемогою та поразкою у Другій Світовій війні, у тому числі на рівні соціальних стандартів та рівня життя громадян.

На другому етапі Росія стала продовжувачем агресії вже у 21 столітті.

І я ось згадала це питання водія про Росію та Німеччину. Ну, точно у 1941-му сталося інфікування. Вірус передався.

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