Що таке відключення двох черг: скільки годин не буде світла

В Україні розробили систему відключень світла, яка допоможе зменшити дефіцит електроенергії після російських обстрілів. Відключення світла можуть відбуватись у кілька черг.

Черги – це групи споживачів, які мають відключення світла в т, чи інші години. Про це пише 24 Канал із посиланням на YASNO.

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Як працюють черги відключень

Усього існує 6 черг, вони рівні між собою за споживанням. Одна черга відключень передбачає 4 години без світла. Якщо дефіцит невеликий, то відключають одну чергу. Більший – дві, і так далі.

Наприклад, Україна споживає 600 мегаватів електроенергії. Значить, кожна з шести черг споживає 100 мегаватів. Якщо дефіцит дорівнює 100 мегаватам, то можна було б відключити одну чергу на цілий день, а п'ять інших будуть весь день зі світлом, проте це несправедливо.

Саме для цього й вгадали схему із чергами відключень. Дефіцит 100 мегаватів розподіляють рівномірно між шістьма чергами, щоб у всіх приблизно однакову кількість годин не було світла.

Чому саме 4 години

24 години в добі потрібно поділити на 6 груп і виходить 4 години одна група без світла, якщо дефіцит обсягом в одну чергу.

Якщо дефіцит обсягом в дві черги, то 24 години потрібно поділити на 6 та помножити на 2. У такому випадку виходить 8 годин без світла.

Це спрощений приклад. В реальному житті і споживання, і дефіцит постійно змінюються. Тому буває, що дефіцит виникає лише в пікові години і, відповідно, відключення теж буває лише в пікові години,

– зазначили в YASNO.