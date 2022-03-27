2 людини отримали поранення після вибуху світлошумової гранати в Славутичі: один у важкому стані

У Славутичі, що на Київщині, двоє людей отримали поранення після вибуху світлошумової гранати. Один з постраждалих у важкому стані.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає 24 канал.

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Фомічев сказав, що 26 березня у Славутичі відбулася мирна акція оборони міста. У ній взяли участь понад 5 тисяч містян із прапорами, зокрема і зі стометровим жовто-блакитним стягом.

Ми з окупантами зійшлися на тому, що ворога у місті не буде. Ми самі даємо собі раду. Попри те, що в місті є окупанти, жодної співпраці місцева влада з ними не має,

– наголосив Фомічев.

Як відомо, під час мирних акцій протесту постраждали цивільні. Так, 2 людини отримали поранення після вибуху світло-шумової гранати, яку кинули загарбники.

"Один із постраждалих у дуже важкому стані. Лікарі борються за його життя. Сподіваємося, що він одужає", – додав мер міста.

Він додав, що є 2 загиблих внаслідок військових дій. Серед них – хлопець з тероборони, якого поранили на блокпості. Він помер у лікарні.

Яка зараз ситуація у Славутичі

Мер міста розповів, що місто перебуває в окупації. Ще 3 дні тому влада отримала ультиматум – здати місто без бою.

Але наші військові, наша Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли інакше... Наші сили були абсолютно нерівні. Коли ворог підійшов до міста, коли почались обстріли житлових кварталів, ми ухвалили рішення не прикриватися мирними жителями,

– додав Фомічев.

У Славутичі, додав він, комендантську годину, яка триває з 19:00 до 7:00, контролюють окупанти. Крім того, додав, російські військові обстежують будівлі на предмет наявності зброї.

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