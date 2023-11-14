Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Жінка та немовля перебувають у медзакладі.
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У якому стані немовля
Життю двомісячної дівчинки, яка учора разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл, наразі нічого не загрожує,
– зазначив Роман Мрочко.
Як зазначається, дитину госпіталізували із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою.
Жінці ампутували ногу
Її матері ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюють як стабільно тяжкий, але лікарі фіксують позитивну динаміку.
За словами Мрочка, в автівку, якою родина поверталась з Херсона до передмістя, влучив російський снаряд. Дідусь дитини згорів разом з авто.
Головне про обстріл росіян
- 13 листопада в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де перебувало немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув.
- Усього внаслідок атаки загинули троє людей, 15 дістали поранення і травми різного ступеня тяжкості.