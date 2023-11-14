Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко. Женщина и младенец находятся в медучреждении.

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В каком состоянии младенец

Жизни двухмесячной девочки, которая вчера вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел, пока ничего не угрожает,

– отметил Роман Мрочко.

Как отмечается, ребенка госпитализировали с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой.

Женщине ампутировали ногу

Ее матери ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние женщины оценивают как стабильно тяжелое, но врачи фиксируют положительную динамику.

По словам Мрочко, в автомобиль, по которому семья возвращалась из Херсона в пригород, попал российский снаряд. Дедушка ребенка сгорел вместе с автомобилем.

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