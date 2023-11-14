Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко. Женщина и младенец находятся в медучреждении.
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В каком состоянии младенец
Жизни двухмесячной девочки, которая вчера вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел, пока ничего не угрожает,
– отметил Роман Мрочко.
Как отмечается, ребенка госпитализировали с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой.
Женщине ампутировали ногу
Ее матери ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние женщины оценивают как стабильно тяжелое, но врачи фиксируют положительную динамику.
По словам Мрочко, в автомобиль, по которому семья возвращалась из Херсона в пригород, попал российский снаряд. Дедушка ребенка сгорел вместе с автомобилем.
Главное об обстреле россиян
- 13 ноября в пригороде Херсона российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими, где находился младенец. Машина загорелась, дедушка девочки погиб.
- Всего в результате атаки погибли три человека, 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести.