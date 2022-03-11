2% замало: у Лондоні пропонують збільшити оборонні витрати для країн НАТО

Раніше країни-члени НАТО погодились, що цільові витрати на оборону мають складати щонайменше 2 % від їхнього ВВП до 2024 року. Втім, у Великій Британії пропонують переглянути цю планку.

Таку думку висловила очільниця британського МЗС Ліз Трасс. На її думку, НАТО має бути готовим до тривалого протистояння із режимом Путіна.

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Трасс запропонувала нові заходи

Трасс вважає, що тих кроків, які зараз здійснюють для стримування президента держави-агресорки, мало. Недостатньо, на її думку, й відключення усього російського фінансового сектору від SWIFT й навіть запровадження ембаргно на російські енергоресурси. З огляду на це, посадовиця пропонує заходи стататегічного характеру. Мовиться, зокрема, про глобальне збільшення витрат на оборону.

2% – це мінімум, треба йти далі

Урядовиця привітала рішення Німеччини збільшити військові витрати. Водночас підкреслила, що "усім потрібно йти далі". Мовляв, низка країн досі не досягають мети щодо 2% від ВВП на оборону.

І ми ж розуміємо – це мінімум. Під час холодної війни ми витрачали набагато більше – понад 5%,

– наголосила Трасс.

"Ми маємо бути готові до того, щоб вжити усіх необхідних заходів, аьи відповісти на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня", – підкреслила британська міністерка закордонних справ.

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