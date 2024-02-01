Військова допомога Україні: ЄС не створив спецфонд у 20 мільярдів євро, але просунувся у питанні

Лідери країн ЄС на позачерговому саміті 1 лютого не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду у 20 мільярдів євро для військової підтримки України. Водночас у просуванні цього питання очільники країн Євросоюзу мають певний прогрес.

Про це з посиланням на заяву за підсумками саміту повідомила кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Наразі у Європейському Союзі ще вивчають, як допомогти покрити потреби України через агресію Росії.

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ЄС досягнув прогресу у питанні спецфонду на 20 мільярдів євро

Європейська Рада підтвердила свою непохитну прихильність наданню Україні послідовної та надійної військової підтримки. Через Європейський фонд миру, тренувальну місію ЄС для українських військових та двосторонню допомогу Європейська Рада прагне забезпечити отримання Україною необхідних ресурсів для зміцнення її обороноздатності.

Однак рішення про створення спеціального фонду в рамках Європейського фонду миру, спрямованого на надання Україні 20 мільярдів євро підтримки, все ще перебуває на стадії ухвалення. Очікується, що це питання буде вирішено до березня 2024 року, що дасть змогу якнайшвидше розпочати реалізацію фонду.

Крім того, Європейський Союз видасть 20 мільярдів євро, у разі ухвалення цього рішення, не одразу, а протягом 4 років, тобто по 5 мільярдів євро щороку.

Єврорада також закликає збільшити військову підтримку України. Це рішення мають ухвалити також до початку березня на основі пропозиції Жозепа Борреля та держав-членів.

Раніше верховний представник ЄС з питань безпеки та оборони закликав виділяти на військову підтримку України 5 мільярдів щорічно.

ЄС шукає рішення, як виділити 20 мільярдів євро Україні

Щоб полегшити необхідні кроки, Європейська Рада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду. Вона закликає Раду ЄС досягти згоди щодо внесення змін до Рішення Ради (CFSP) 2021/509 до початку березня 2024 року. Ця угода базуватиметься на пропозиції, висунутій Високим представником щодо Фонду підтримки України, а також на запропонованих основних інструментах, з урахуванням пропозицій, внесених державами-членами.

Водночас голова Євроради Шарль Мішель зауважив, що питанні створення спеціального фонду для України у 20 мільярдів євро європейські лідери усе ж "досягли прогресу".

Лідери ЄС досягнули прогресу у виділенні 20 мільярдів євро Україні / Фото з акаунту Шарля Мішеля у соцмережі Х

Лідери ЄС також досягли домовленості, в якій наголошується на нагальній потребі прискорити надання Україні боєприпасів і ракет. Обіцянка надати Україні один мільйон артилерійських снарядів ще більше підкреслює цю нагальну потребу.

Як наслідок, країни Європейського Союзу закликають ретельно розглянути всі можливі шляхи виконання вимог України й прискорити свої зусилля.