200 кілометрів доріг та 6 переправ: в Укравтодорі розповіли, де вже розчищені траси

Після звільнення від російських окупантів Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а також проведення розмінування, Укравтодор розчистив вже понад 200 км доріг та вулиць і звів 6 тимчасових переправ замість зруйнованих мостів.

У відомстві повідомили подробиці відновлення транспортного сполучення у звільнених областях.

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У Київській області вже розчищено 90% траси М-06 Київ – Чоп, а також зведено тимчасову переправу в Романівці на трасі Р-30, яка сполучила Ірпінь, Бучу і Ворзель зі столицею.

Наразі ведуться роботи поблизу села Стоянка, де демонтується підірваний міст та зводиться тимчасова переправа.

Учора відкрили рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка. Розпочали прибирання автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель. За перший день очищено понад 2 км дороги,

– розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Щоденне прибирання доріг відбувається в Ірпені, де очищено вже 99 кілометрів вулиць. Найближчим часом, після розмінування, розпочнеться прибирання вулиць Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки.

На Чернігівщині поблизу міста Сосновськ вже відновлено тимчасовий міст, а також забезпечено проїзд біля зруйнованого залізобетонного мосту на дорозі Р-83.

Також облаштовано понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка. На дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка впродовж кількох днів будуть зведені ще дві тимчасові переправи.

За даними Укравтодору, розпочалося також прибирання траси М-01 Київ – Чернігів, де розчищено вже 8 кілометрів. Невдовзі розпочнеться також очищення дороги Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.

На Сумщині вже почали прибирання траси Н-12 Суми – Полтава, а на дорозі Н-07 Київ – Суми – Юнаківка розчищено вже 7 кілометрів. Невдовзі має початись прибирання доріг Р-44, Р-45 і Р-61.

"Загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд. Це дороги державні, місцеві та комунальні", – повідомили в Укравтодорі.

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що проїзд Житомирською трасою в районі зруйнованого мосту поблизу Стоянки мають відкрити вже на початку наступного тижня.

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