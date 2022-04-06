На 200 танків більше, ніж у 6 країн Європи: ЗСУ похвалилися знищенням російської техніки

Українська армія перетворила на металобрухт величезну кількість ворожих танків. Цією технікою можна було б озброїти кілька європейських країн.

За весь час повномасштабного вторгнення Збройні Сили України знищили та захопили 676 російських танків. Це майже на 200 одиниць більше, ніж перебуває на озброєнні в шести європейських державах разом взятих. Утім, не варто розслаблятися. В росіян ще багато різної техніки.

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Скільки танків мають деякі країни Європи

Міноборони порівняло втрати російських танків з озброєнням Угорщини, Австрії, Словаччини, Чехії, Хорватії та Словенії. Вони мають в наявності стільки одиниць такої техніки:

Угорщина – 176 танків,

Чехія – 116 танків,

Хорватія – 72 танки,

Австрія – 52 танки,

Словенія – 44 танки,

Словаччина – 20 танків.

Отож, разом ці держави мають 480 танків. Натомість ЗСУ вже знищили майже на 200 російських танків більше.

Цікаве порівняння від Міноборони України: дивіться відео

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