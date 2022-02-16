У 2022 році "Метінвест" інвестує в екологічну модернізацію підприємств 1,2 мільярда доларів

Група Метінвест планує інвестувати в модернізацію своїх підприємств у 2022 році на 18% більше за вкладення попереднього року. Сума складатиме понад 1,2 млрд доларів.

Один з основних проєктів – реконструкція системи газоочищення у киснево-конвертерному цеху "Азовсталі". Нові очисні системи планується ввести в експлуатацію поетапно впродовж 2022-2023 років. Передбачається, що реконструкція стане найбільшим екопроєктом в історії Групи: інвестиції перевищать 180 млн доларів. Додатково в 2022 році буде завершено ряд робіт з реконструкції та заміни газоочисних установок.

Минулого року "Метінвест" завершив кілька великих інвестиційних проєктів. Зокрема, введення в експлуатацію комплексів циклічно-потокової технології на Північному та Інгулецькому ГЗК.

Загалом 2021 рік був активним для Групи, адже було запущено масштабний проєкт, який дасть змогу замістити понад 1 млн тонн імпорту високоякісним вітчизняним продуктом. Загальні інвестиції у проєкт перевищать 1 млрд доларів.

У нас із вами одна мета – сильні та успішні підприємства, сильний, мирний та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина та незалежна Україна. Ми любимо Маріуполь. Ми любимо Україну. Ми віримо у Маріуполь. Ми віримо в Україну. Разом ми досягнемо з вами великих успіхів. Ми продовжуємо будувати, продовжуємо інвестувати. Група Метінвест спрямує понад 1 млрд доларів інвестицій цього року. А в Маріуполі побудують новий університет,

– розповів акціонер Групи Метінвест Рінат Ахметов.

Нагадаємо, за останні 16 років роботи "Метінвест" інвестував у модернізацію виробництва понад 11 млрд доларів, а податки до бюджетів усіх рівнів України склади понад 217 млрд грн, з яких лише у 2021 році – рекордні 52,7 млрд грн.