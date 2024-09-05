Наступного року нас чекають "неймовірні історії" з Білорусі

Кінець 2024 року може стати періодом початку публічних консультацій щодо меж українсько-російських переговорів за участю інших країн. На цьому тлі для Лукашенка політична ситуація складається не дуже. Є розуміння потреби транзиту, але є бажання йти на наступний термін. При цьому немає згоди на "ще 5 років нетримання посинілими руками влади" ні від Москви, ні від Пекіна.

Лукашенку треба покращити відносити з ЄС

Для Москви питання Білорусі та самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка можуть стати або елементом для створення видимості політичного успіху у разі масштабних поступок Україні у мирному процесі, або (якщо вдасться "викрутити руки Україні") фактором, на який не варто звертати увагу. Тобто спробувати якщо не приєднати, то суттєво посилити свій вплив до прямого кураторства внутрішніх процесів.

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Для Пекіна Білорусь як суб'єкт важлива, але з Лукашенком складніше. З одного боку, у політика хороші відносини з Сі Цзіньпіном, з іншого – низка завдань "домашньої роботи" не виконана досі. У Піднебесній теоретично можуть погодитись на варіант виборів, але під умови подальшої трансформації системи. Причому не лише у сфері економіки, а й політики.

Простіше кажучи, Китаю необхідно, щоб офіційний Мінськ продемонстрував здатність виходу зі спіралі ескалації з сусідами. Якщо при цьому буде продемонстровано бажання дистанціюватися від Кремля – буде лише плюс.

Але, окрім питань співучасті у війні, у Білорусі триває політична криза. Так, вона не має характеру 2020 року, але фрагментація суспільства зберігається. Електоральне ядро ​​Лукашенка скоротилося приблизно до 25% серед міського населення (що дає діапазон 25 – 35% для оцінки загалом по країні).

З урахуванням фактора 2022 року простих виходів для офіційного Мінська мало. Тобто "перевернути сторінку" просто після символічного жесту не виходить. Проте це можна організувати, тим більше, що емігрантські центри опозиції все більше втрачають можливість впливу на процеси всередині країни. У низці держав ЄС бачать це, замислюючись над тим, як трансформувати політику на білоруському напрямі.

"Перевернути сторінку" просто так не може і Лукашенко. Для автократа важливо на внутрішньому полі демонструвати свою силу, а різкий розворот загрожує втратою лояльності частини оточення. Другий аспект – його особиста травма від 2020 року. Лукашенко хоче бачити й сам собі довести, що "люди його люблять".

Потрібен символічний акт. Вибори 2025 року можуть стати такими. Десь чи сам Лукашенко (після намальованих йому 99,9%, але без протестів на вулицях) з "позиції переможця" заявляє про необхідність дружити з сусідами. Або, ще краще для країн ЄС, – його заміна говорить про нову політику.

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Але до 2025 року необхідно вирішити кілька завдань:

забезпечити базу – тобто розпочати зрушення у відносинах з ЄС;

продемонструвати готовність до трансформації політики (тут як для ЄС, так і для КНР);

заручитися підтримкою сильного партнера як балансиру впливу Москви (ну тут явно Пекінський трек);

поглибити розкол усередині білоруського суспільства. Насамперед по лінії "опоненти Лукашенка всередині країни – еміграційні опозиційні групи". Цей розкол вже існує і він сильний. Але його можна поглибити демонстрацією "неефективності" роботи нової білоруської опозиції разом з процесами всередині країни.

Лукашенко готовий до торгів

З урахуванням сказаного вище, ми вже спостерігаємо наступне.

1. З червня 2024 року відбувається рокірування управлінців (від області до уряду) з поступовим зменшенням впливу "людей у ​​погонах"

2. Укази про помилування політичних в'язнів, які ризикують стати регулярними. Потроху, але 20 – 30 людей раз чи двічі на місяць. Список звільнених може обговорюватися з дипломатами країн ЄС, але не з вільнюським чи варшавським центрами нової опозиції.

3. Різке (понад удвічі порівняно з весняними даними) зниження кількості спроб перетину білорусько-польського кордону нелегальними мігрантами.

4. Понад 11 китайських делегацій (на рівні міністерства та вище) у Білорусі з 15 червня до кінця серпня.

5. Анонсована конференція щодо "боротьби з нелегальною міграцією", на яку будуть запрошені керівники МЗС низки європейських держав. Тобто Лукашенко спробує домовитися про зручний для всіх варіант виходу з міграційної кризи.

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І нарешті шоу на українському напрямку. Для Росії є заяви про перекидання майже всієї армії до кордону. Українські прикордонники заявляють, що кардинальної кількісної та якісної зміни ситуації не відбувається.

А останніми днями – початок процесу збиття "Шахедів", що залітають на білоруську територію. Поки що без різких заяв Лукашенка з цього приводу. Але процес має демонстративний характер, особливо на тлі небажання Польщі та Румуніє збивати БпЛА, які до них залітають.

Лукашенко демонструє готовність до торгів. Цей торг він бажає розпочати якомога раніше, щоб узимку 2025 року можна було вже демонструвати наступний етап трансформації політики. Йому важливо забезпечити собі стійкість до заморожування (або припинення) війни в Україні. Це питання і його майбутнього, зокрема у разі транзиту влади.

Отже, ми станемо свідками ще не однієї цікавої історії на білоруському напрямку. Аж до неймовірної – створення "опозиційної партії" всередині Білорусі. Не сьогодні, але трохи пізніше – у 2025 році.