Нові стандарти щодо світлофорів: зелений колір замінять на інший

В Україні змінюють держстандарт світлофорів. Це передбачає зміну самих світлофорів та навіть відтінку зеленого кольору, яким вони демонструють.

Крім того, новий Держстандарт врегулює параметри нових велосипедних світлофорів. Про це пише 24 Канал із посиланням відповідний наказ.

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Які зміни передбачено

З 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Новий державний стандарт набуде чинності вже 1 травня.

Серед змін, які передбачає новий державний стандарт, змінений відтінок зеленого сигналу. Він стане смарагдовим, адже такий колір краще сприймається водіями.

Стрілки на світлофорах стануть шевронними – це покращить їх видимість. Крім того, таймери зворотного відліку планують встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Відомо, що також впроваджують нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.

Держстандарт також регулюватиме ще одне важливе питання. Зокрема, параметри велосипедних та велопішоходних світлофорів. Їх доповнять піктограмою велосипеда, а діаметр лінзи складе 100 міліметрів для велосипедних доріжок і 200 міліметрів, якщо світлофор встановлено над дорогою.