Наступний пакет санкцій може бути проривним: експерт пояснив, що зміниться

Вже наступного тижня Євросоюз може презентувати 21 пакет санкцій проти Росії. Не варто очікувати, що тиск на Путіна суттєво посилиться. Але без "сюрпризів" не обійдеться.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що новий пакет санкцій насамперед засвідчить про посилення єдності проти Росії. Це проявиться у двох пунктах.

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Чого очікувати від 21 пакету санкцій?

За словами Саакяна, свого часу Угорщина блокувала введення санкцій проти певних людей та організацій. Однак зі зміною влади з цим тепер вже не буде проблем.

Угорщина блокувала деякі прізвища, тому їх доводилося викреслювати. Тепер усіх можуть повернути та проголосувати в цьому пакеті санкцій. В цьому контексті нові санкції будуть проривними,

– розповів Саакян.

Яким буде 21 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео 24 Каналу

Також, судячи з усього, у Євросоюзі тепер не буде проблем з ухваленням нових санкцій проти Росії. Це буде один з перших пакетів, який пройде достатньо швидко та в повному обсязі.

Угорщина тепер без Орбана. Звісно, труднощі у відносинах з Україною нікуди не діваються, але Мадяр не демонструє проросійську позицію. Тому, ймовірно, Угорщина дасть голоси без винятків,

– сказав Саакян.

Додамо, ЗМІ дізналися, які обмеження можуть ввести в 21 пакеті санкцій. Зокрема там розглядають обмеження проти великих російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснєфть".

Крім цього до санкційного списку може потрапити очільник Російської православної церкви патріарх Кирил, який є особливо близьким до російського диктатора Путіна. Раніше Угорщина блокувала спроби ввести обмеження проти Кирила.