Європейський Союз найближчими днями офіційно представить 22-й пакет санкцій проти Росії через триваючу агресію. Кая Каллас заявила, що Москва не демонструє жодних ознак готовності до миру.

Про розробку чергових обмежень оголосили 16 листопада в Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Що відомо про новий пакет санкцій

Міністри країн блоку зосередилися на оцінці ситуації на фронті та гуманітарних потребах українців напередодні морозів.

На жаль, досі немає жодних ознак того, що Москва готується до миру. Росія застрягла на полі бою і втрачає рекордну кількість солдатів, проте Москва продовжує посилювати удари по українському цивільному населенню. Щоб підтримати Україну взимку, ми мобілізуємо 500 генераторів, 200 автобусів, тимчасові пункти обігріву, підводні енергетичні кабелі та інше обладнання. Крім того, найближчими днями ми представимо 22-й пакет санкцій,

– сказала Кая Каллас.

Посадовиця додала, що дипломати також виступили за посилення візової політики щодо росіян та повну заборону для їхніх спортсменів змагатися на території країн співдружності.

В Євросоюзі наголошують, що спроби Кремля виснажити партнерів приречені на провал, а довгострокові зобов'язання залишаються непохитними.

Якщо Росія розраховує на нашу втому, вона буде розчарована. Наступного тижня лідери ЄС обговорять варіанти фінансування України на період до 2027 року. Зрозуміло, що бюджетні ресурси всюди обмежені, але підтримка України – це інвестиція в європейську безпеку,

– наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що кремлівські умови щодо припинення вогню є відверто загарбницькими та спрямованими на знищення української державності.

Москва прагне розчленувати Україну, відтіснити НАТО і отримати право вето на питання європейської безпеки. Усе це – абсолютно неприйнятні речі. У 2021 році вимоги Росії були лише приводом для війни. У 2026 році вони слугують приводом для продовження війни,

– констатувала посадовиця.

Вона заявила, що європейська спільнота має власні безкомпромісні вимоги до держави-агресора, які мають передувати будь-яким переговорам: необхідно поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, а також її право обирати власні альянси. Жодного юридичного визнання окупованих українських територій бути не може. А Росія має понести відповідальність за воєнні злочини та відшкодувати збитки за спричинені нею руйнування.

Діти, депортовані з України, мають повернутися додому. Російські диверсії та кібератаки по всій Європі мають припинитися. Пріоритетом має стати припинення вогню, а за ним – укладення мирної угоди. Лише після цього можна обговорювати будь-що інше,

– також перерахувала Каллас.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія запланувала подати 22-й пакет санкцій та схему фінансової підтримки України до наступного саміту лідерів ЄС. Крім того, посли блоку попередньо погодили обмеження проти 145 фізичних та юридичних осіб з Росії, включно з банками та структурами тіньового флоту.