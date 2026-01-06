225 ОШП знищив майже 6 ворожих полків, – військовий експерт про підсумки 2025 року

Такі результати доводять ефективність роботи підрозділу, пише 24 Канал з посиланням на блог військового експерта Кирила Сазонова.

За його підрахунками, 225 окремий штурмовий полк забезпечив 3,5% всіх втрат окупантів у 2025 році. Відповідно робота підрозділу і його керівника Героя України Олега Ширяєва викликають не лише велику повагу, але й певну професійну заздрість.

14 946 знищених окупантів силами лише одного полку! Згідно з офіційними даними Генштабу, у 2025 році втрати росіян становили 418 170 особового складу. Виходить, що 225 ОШП забезпечив 3,5% всіх втрат окупантів за рік! Ці цифри підтверджують те, що статистично підрозділ Ширяєва є найбільш ефективним полком Сил оборони у знищенні живої сили ворога,

– пише експерт.

Зважаючи на те, яка чисельність українського війська, Кирило Сазонов підрахував, яких втрат зазнала б Росія, якби всі 230 полків показали такі результати у 2025 році. За його оцінками, це було б щонайменше 3,4 мільйона знешкоджених окупантів.

"Причому дуже часто 225-му полку доводилось протистояти не просто "мобікам" з мотострілецьких бригад, а елітним спецпризначенцям, морським піхотинцям, досвідченим найманцям з ПВК "Вагнер", що надає ще більшої ваги їхньому вкладу в результати Сил оборони", – констатує Сазонов.

Як 225 ОШП прокоментував підсумки 2025 року?

У фейсбуці підрозділу Олег Ширяєв також підбив підсумки 2025 року. За його словами, крім особового складу противника, 225 ОШП знищив 382 гармати та іншої військової техніки Росії, збив 628 ворожі безпілотники.