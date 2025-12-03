Листопад на цьому напрямку став одним із найнапруженіших за останні місяці. Про це розповів військовий експерт Кирило Сазонов, пише 24 Канал.

Дивіться також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що він сказав?

Сазанов розповів, що тиск був настільки сильним, що одна з українських бригад була змушена відійти і тому з'явилась загроза прориву. Військовий пояснив, що окупанти вже готувалися зайти в місто, але ситуацію виправив передислокований до Гуляйполя 225 ОШП.

Військовий розповів, хто взяв ситуацію під контроль: дивіться відео

Саме 225-й окремий штурмовий полк, який свого часу тримав "дорогу життя" під Авдіївкою, стримував ворога під Часовим Яром і одним із перших заходив на Курщину, посилений механізованими підрозділами, створив новий рубіж оборони, перехопив ініціативу і фактично поховав плани Кремля на цьому напрямку.

Командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв ("Сірко") веде своїх хлопців залізною рукою, демонструючи готовність виконувати складні завдання. Знову і знову,

– підсумував Сазонов.

Завдяки злагодженим діям полку Гуляйполе залишається під контролем Сил оборони, попри щоденні атаки російських військ.