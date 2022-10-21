В Україні вимикають світло, нова загроза з Білорусі: хронологія 239 дня війни

Повномасштабна війна з Росією триває вже 239 днів. Україна стримує навалу агресора, а ворог обстрілює українські міста ракетами та запускає дрони-камікадзе.

Про найважливіші події на фронті за 20 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали все, що вам потрібно знати за день.

До теми Масова ракетна атака, в Україні вимикатимуть світло: хронологія 238 дня війни

23:55 На Херсонщину ввечері знову завітало "бавовнятко". Гучні вибухи почули у районі Антонівського мосту.

22:44 В "Укренерго" попередили, що 21 жовтня на всіх українців чекатимуть тимчасові обмеження енергоспоживання.

22:25 Володимир Зеленський у традиційному зверненні до українців заявив, що взяв участь у засіданні Європейської Ради. За його словами, тема захисту України та нашої енергетичної безпеки була серед головних.

Звернення Володимира Зеленського за 20 жовтня: дивіться відео

22:18 Окупант погрожують підірвати Каховську греблю. Однак депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань заявив, що Путін не зробить цього, бо у такому випадку Крим залишиться без води.

21:57 У США заговорили про новий великий пакет фінансової допомоги для України у розмірі 50 мільярдів доларів. Цієї суми мало б вистачити на весь наступний рік.

21:38 Депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині продовжується евакуація чи то депортація колаборантів і людей з правого на лівий берег Дніпра. Також окупанти розвернули свої "Гради" в бік обласного центру.

21:27 Росія намагається влаштувати техногенну катастрофу на Півдні України за "планом Суровікіна". В ОП попередили про провокації та злочинні наміри Росії.

21:01 У Сумські ОВА повідомили про обстріл російськими окупантам території Середино-Будської громади – близько 20 пострілів з автоматичного гранатомету. Минулось без жертв.

21:00 Українські нардепи планують винести на голосування Верховної Ради постанову про визнання Білорусі територією, яку тимчасово окупувала Росія.

20:39 Володимир Зеленський під час звернення до Європейської радинаголосив, що окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС, її руйнування матиме серйозні наслідки, зокрема, може статись підтоплення 80 населених пунктів Півдня, включно з Херсоном. Можуть постраждати сотні людей.

20:13 Росія погрожує розірвати зернову угоду, якщо ООН не зупинить розслідування застосування іранських безпілотників Росією в Україні.

19:58 Грузія збільшила товарообіг з Росією на 50%, відбулося це за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

19:47 На Хмельниччини виникла критична ситуація з електроенергією. Мешканців міста просять негайно обмежити споживання. В іншому випадку – можливі аварійні відключення світла.

19:07 Президент відкинув звинувачення Росії до причетності України до вибуху на Кримському мості. При цьому Зеленський натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії.

18:31 Володимир Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом у Києві.

18:28 Борис Джонсон може повернутися на крісло прем'єр-міністра Британії. Після відставки Ліз Трасс колишній прем'єр Британії балотуватиметься на посаду лідера правлячої Консервативної партії.

18:15 OSINT-аналітик NLwartracker опублікував супутникові знимки, які показують влучність ударів ЗСУ із HIMARS у Бериславі на Херсонщині. Знищено одним залпом: поліцейський відділок, окупаційна адміністрація та склад з боєприпасами.

17:58 У Генштабі розповіли, що Південь України має стратегічне значення для Путіна: по-перше, це наявність сухопутного коридору до Криму та забезпечення півострова водою; по-друге, це плацдарм для захоплення сусідніх областей та вихід до Придністров'я.

17:53 Російські окупанти побудували новий гігантський морг у Маріуполі. Радник міського голови міста Петро Андрющенко повідомив, що рівень смертності в місті просто шалений.

16:33 Через різке збільшення рівня споживання електроенергії ще у трьох областях України ввели обмеження споживання. Світло відключатимуть у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

16:02 У генштабі повідомили, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає. Однак, напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону "для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів".

15:38 Прем'єр-міністрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Трасс подала у відставку на другий місяць свого прем'єрства.

15:35 На аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем, збільшилася кількість російських воєнних та військової техніки. Про це свідчать супутникові знимки моніторингових організацій.

15:28 CNN повідомило, що Росія, ймовірно, перекинула з Сирії в Україну понад тисячу військових, а також – систему протиповітряної оборони С-300.

14:51 Російський винищувач випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем. Інцидент стався ще 29 вересня, про це стало відомо лише зараз.

14:50 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію масштабні санкції РНБО проти фізичних та юридичних осіб, серед них російські олігархи та родичі Путіна. До переліку увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно. Серед них – дочка Путіна Катерина Тихонова.

14:15 Через швидке збільшення рівня споживання електроенергії у центральних областях України "Укренерго" ввело нові обмеження у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

13:43 У Росії поширюють листівки про те, що буцімто "українські диверсанти" залишають на вулицях заміновані предмети. У ГУР Міноборони вважають, що російські спецслужби можуть готувати теракт у своїй країні, аби потім звинуватити у ньому Україну.

13:39 Євросоюз рекордно швидко затвердив санкції проти Ірану за продаж Росії дронів-камікадзе. Переговори тривали лише 3 дні. Обмеження негайно вступили у дію.

13:26 У Бєлгород знову завітала "бавовна". Що сталося – російська влада, вже традиційно, не каже. Тому місцеві мешканці просто слухають звуки вибухів і роблять власні здогадки.

13:15 В Офісі Президента заявили, що Україна знищила майже 50% потенціалу Росії. Отже, членство нашої держави в НАТО однозначно посилить Альянс.

13:04 Джорджія Мелоні, яка є кандидаткою на пост прем'єр-міністерки Італії, запевнила, що її країна завжди буде підтримувати політику Заходу щодо війни в Україні. Така заява прозвучала на тлі слів Сільвіо Берлусконі про те, що у війні винен Зеленський.

12:47 Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що кадри з чергами людей, які буцімто чекають на "евакуацію" з міста – фейкові. Насправді це звичайна черга на катери до Голої Пристані та Олешок. Херсонці змушені користуватися катерами, щоб туди дістатися, тому й стоять у черзі. Російська пропаганда навмисно перекрутила дійсність.

Молчанов зазначив, що частина людей дійсно хоче покинути правий берег міста, але це переважно колаборанти й прихильники "русского міра".

12:30 Сергій Братчук повідомив, що в результаті зернової угоди з України відправили вже 8 мільйонів тонн зерна. Сьогодні з порту "Південний" вийшли 2 судна з 82 тисячами тонн агропродукції на борту.

12:20 В Офісі Президента розповіли про жертв російської агресії за минулу добу:

у Запорізькій області – 3 загиблих, 8 поранених;

Харківській області – 2 загиблих, 5 поранених (серед них працівники ДСНС, які підірвалися на міні);

Херсонській області – 1 загиблий, 1 поранений;

Чернігівській області – 4 поранених;

Донецькій області – 13 загиблих, 5 поранених.

11:55 За даними ЗМІ, італійський політик і друг Путіна Сільвіо Берлусконі нахабно звинуватив Володимира Зеленського у війні в Україні. Мовляв, очільник Кремля хотів, щоб Україною керували інші люди. Водночас він не пояснив, яке відношення можуть мати власні бажання Путіна до того, хто має керувати суверенною і незалежною державою.

11:35 В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, яка тривала понад 1,5 години. Під час неї все було спокійно, хоча у Білорусі підіймали винищувачі.

Крім того, у Мінську вперше прокоментували російські літаки у своєму небі. Там заявили, що авіація держави-агресорки прямо зараз здійснює "планове патрулювання" біля кордонів Білорусі.

10:50 Британська розвідка припустила, як росіяни будуть втікати з Херсона. У відомстві вважають, що окупанти скористаються нещодавно збудованою баржею та військовими переправами, щоб відійти на лівий берег Дніпра. Це єдиний можливий варіант для ворога.

09:32 В ISW повідомили, що росіяни готують інформаційне підґрунтя, аби пояснити свій відступ у Херсонській області. Вони можуть вдатися до провокацій, зокрема – підірвати Каховську ГЕС. Так ворог хоче прикрити свій відхід з правого берега Дніпра та затримати просування ЗСУ.

09:16 Росіяни завдали цинічного ракетного удару по спеціалізованій школі у Комишувасі, що в Запорізькій області. Інформацію про руйнування та жертв ще встановлюють.

09:15 У південних областях України оголосили повітряну тривогу. Під час неї звуки вибухів почули мешканці Миколаєва. Наразі невідомо, що саме трапилося.

08:57 Уночі росіяни вже традиційно атакували Миколаївську область іранськими дронами. Наші захисники знищили 14 Shahed-136.

08:35 ЗСУ ліквідували ще 370 окупантів. Загальні втрати ворога становлять:

особового складу – 66 650,

танків – 2 567,

бойових броньованих машин – 5 255,

артилерійських систем – 1 646,

РСЗВ – 372,

засобів ППО – 189,

літаків – 269,

гелікоптерів – 243,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311,

крилатих ракет – 329,

кораблів та катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005,

спеціальної техніки – 147.

08:32 Вночі росіяни обстрілювали Криворізький район. Вони влучили по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Відомо, що руйнування серйозні.

08:07 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

ЗСУ відбили атаки ворога біля Білогорівки Луганської області, а також Бахмута, Бахмутського, Кліщіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського, Опитного та Мар'їнки Донецької області;

на Луганщину прибули нові "мобіки". Ймовірно, вони є в'язнями, адже одночасно з їхнім прибуттям в області поширилися випадки мародерства;

за попередніми даними, Москва й Тегеран домовилися, що у Росію прибудуть іранські інструктори з використання дронів-камікадзе;

існує висока ймовірність обстрілів цивільного населення Херсонської області.

07:59 Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що вчора росіяни вбили 1 мешканця області й поранили ще 5. Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, яких загарбники вбили під час окупації.

07:39 Аналітики ISW вважають указ Владіміра Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України "правовою виставою". Її мета – це легітимізувати дії російських військових та створити основну для майбутньої незаконної мобілізації та внутрішніх обмежень.

04:01 В ОК "Південь" прозвітували про ситуацію на полі бою у своїй зоні відповідальності:

росіяни намагаються відстежити стан та переміщення українських військ і застосовують для цього повітряну розвідку. Один безпілотник наші бійці збили у Бериславському районі на Херсонщині;

штурмова авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 6 ударів по пунктах розгортання ворожих ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а наші гелікоптери Мі-24 та Мі-8 атакували ворога біля Любомирівки;

ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 440 вогневих завдань. Окупаційне військо втратило 43 солдатів, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабну машину та безпілотник-розвідник;

у Бериславському районі ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів.

03:00 В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Окупанти заявили про "пряме попадання в адміністрацію" Ворошилівського району.

00:38 В Україні почались відключення світла. У Київській області електропостачання не буде впродовж 4 годин. Графік відключень у Києві: