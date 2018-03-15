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Юрій Бутусов

23 высланых российских дипломата – это не пример и не жесткая политика

2032
Тереза Мэй и Путин
Тереза Мэй и Путин / ТСН

По поводу высылки 23 российских дипломатов из Великобритании и заявления премьер-министр Мэй многие пишут, что это образец решительных действий в ответ на террористический акт и покушение на убийство британских подданных.

Не могу пока согласиться с такими оценками. Да, это здорово, что Британия не позволяет российским спецслужбам безнаказанно убивать своих подданных, но пока они еще не сделали решительных действий, которые могли бы стать для нас примером.

Но пока еще уровень отношений РФ и Британии значительно выше, чем отношений РФ и Украины.

Напоминаю, что Украина отказалась принимать посла РФ, отозвала своего посла из Москвы, и в марте 2014-го мы также выслали группу российских дипломатов, демонстративно задержав сотрудников посольства РФ и группу спецназ Службы внешней разведки РФ "Заслон", которые также действовали в Киеве под дипломатическим иммунитетом. Сейчас численность посольства РФ без посла минимальна, посольство не работает.

Если Великобритания будет предпринимать более жесткие меры по разрыву дипломатических отношений с Москвой, то это станет примером и для Киева.

Читайте также: "Обязательно": Лавров пообещал выслать британских дипломатов из России

Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Новини України Отруєння Сергія Скрипаля Володимир Путін Україна – Росія Публікації Скандал
Джерело: Юрий Бутусов
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