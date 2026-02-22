"Запитай у МВС": 24 Канал і Міністерство внутрішніх справ України запускають спільний проєкт

Сайт 24 Каналу разом із МВС України запускає спільний інформаційний проєкт. Відтепер наші читачі можуть поставити Міністерству питання про права громадян, воєнний стан чи безпеку, а ми опублікуємо всі відповіді.

Ініціатива має на меті посилити прямий діалог між суспільством та державними інституціями в Україні. Детальніше про те, як працюватиме проєкт – розповідає 24 Канал.

Як працюватиме проєкт "Запитай у МВС"?

У межах проєкту читачі сайту 24 Каналу або наших соцмереж зможуть надсилати запитання, які їх цікавлять у сфері діяльності МВС. Найактуальніші та найпоширеніші звернення наша редакція передаватиме до Міністерства.

Загалом проєкт має на меті зробити інформацію про роботу МВС більш зрозумілою та доступною, а також допомогти українцям отримувати перевірені відповіді на важливі запитання від перших джерел.

Тому ви можете поставити питання про:

воєнний стан в Україні;

права громадян;

безпеку дітей;

видачу паспортів і набуття громадянства України;

осіб, звиклих безвісти за особливих обставин;

реабілітацію ветеранів з підрозділів МВС;

працевлаштування ветеранів;

видачу водійського посвідчення;

реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів;

евакуацію людей з прифронтових територій;

ліквідаю наслідків надзвичайних ситуацій (зокрема і після російських атак);

кіберзлочини (про шахрайство та цифрову безпеку в інтернеті).

Відповіді МВС ми публікуватимемо на сайті 24 Каналу кожного тижня у форматі новин в межах спеціальної рубрики "Запитай у МВС". Самі ж запитання будемо збирати у відповідні тематики або блоки.

До речі! Ми вже запитали у МВС, чи можна вивозити дітей з України за кордон під час воєнного стану, хто це може робити, які є вимоги та які документи потрібні.

Де поставити питання до МВС?

Ви можете поставити запитання до Міністерства, які вас цікавлять: