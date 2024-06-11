Дякуємо за довіру: на YouTube 24 Каналу підписались 7 мільйонів людей

YouTube 24 Каналу перетнув позначку підписок у 7 мільйонів користувачів. І це неймовірний показник невпинної роботи усієї команди: ведучих, журналістів, операторів, редакторів та багатьох інших людей, що залишаються поза кадром. Команда вдячна глядачам за довіру та продовжує рухатись уперед, наближаючи перемогу України.

Ютуб-канал 24 Каналу, який було створено у 2006 році, займає першу позицію в українському сегменті YouTube і регулярно піднімається на перші позиції у світових рейтингах серед інформаційних каналів.

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Сьогодні, 11 червня, ми готові поділитись новими успіхами – на 24 Канал у Ютубі підписалось 7 мільйонів користувачів.

Команда 24 Каналу вдячна за довіру

Ми запитали у ведучих 24 Каналу про те, що вони відчувають сьогодні, усвідомлюючи масштаби аудиторії, з якою вони комунікають і що ця цифра означає особисто для них.

Фахрудін Шарафмал Автор та ведучий програмно-аналітичної редакції 7 мільйонів! Це про величезну довіру з боку глядачів. І про ще більшу відповідальність для нас! Ми дякуємо за вашу підтримку і за можливість працювати саме для вас! Раді, що ВЕЛИЧЕЗНА родина 24 Каналу тільки більшає! Дякуємо вам!



24 Канал у ютубі має 7 мільйонів підписників / Інфографіка 24 Каналу

Анастасія Норіцина Авторка та ведуча програмно-аналітичної редакції Щиро дякуємо за довіру нашим глядачам! За те, що слухаєте, дивитесь, аналізуєте! Правда завжди перемагає! Переможе і цього разу! Зараз я мрію, аби усі 7 000 000 наших підписників були відданими не лише 24 Каналу, але й Силам оборони України! Завдяки їм ми можемо працювати та доносити правдиву інформацію! Тож щодня з кожного глядача хоча б по по 1 гривні – уявіть скільки потреб для військових ми закриємо!

Наближаємо Перемогу РАЗОМ!

! Дякуємо воїнам ЗСУ за те, що можемо продовжувати свою справу й займатися щоденним інформуванням про найважливіше.

Ще у грудні 2024 наш ютуб зайняв впевнену третю позицію у рейтингу найпопулярніших ютуб-каналів України. При цьому серед новинних каналів – ми впевнено лідируємо!

Iрина Узлова Авторка і ведуча інформаційних ефірів Вдячні кожному нашому підписнику, який разом із нами обирає правду та об'єктивність, здатний тверезо та аналітично мислити, хоче міркувати та робити правильні, насамперед для себе, висновки. Б'ємо ворога разом!

З початку повномасштабного вторгнення 24 Канал інформує глядачів про всі головні події та тримає руку на пульсі світових новин фактично цілодобово. Позиція нашого Каналу принципова і чітка – ми продовжуємо протистояти ворогу, запрошуємо лише компетентних героїв та експертів та невпинно розказуємо світу про воєнні злочини росіян проти українців, аби міжнародна спільнота продовжувала підтримувати український народ у його боротьбі з агресором.

Андрій Дрозда Ведучий та автор програм Глядачі 24 Каналу разом творять особливу спільноту однодумців, яка дає силу жити і працювати навіть в умовах постійних ворожих атак. Разом ми можемо все! Ми це доводили неодноразово в моменти випробувань і радості. Святкувати перемогу теж будемо разом, а це буде справді незабутньо.