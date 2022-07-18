24 канал збирає історії українців, які втратили дім через війну, але знайшли його знову
24 канал продовжує проєкт СВОЇ та шукає українців, які готові розповісти про свій шлях порятунку від війни. Українців, які покинули свій дім та змогли знайти його знову в іншому куточку країни.
Свої у кожному куточку країни
Дім – це значно більше, ніж стіни. Їх ми відбудуємо, а ось як відбудувати відчуття дому, яке забрала війна – питання, яке постає перед усіма переселенцями. Мільйони українців покинули свої "стіни" і будують нові, їм вдається – це шлях перемоги! Шлях, який надихає та додає віри у завтрашній день.
Одна із розмов Дружина померла на місці, мене врятували солдати, – Сергій про артобстріл Харкова
У циклі розмов СВОЇ ми уже розповіли 10 історій українців та їх сімей. Ці історії пекли болем та несправедливістю. Та в очах цих людей ми не бачили тотального відчаю – кожен з них, попри втрати та власні болі, готовий боротись за життя та країну.
Діяти – ось, що усі вони вирішили. Діяти та боротись. Кожен як вміє. Ми хочемо розповісти світу про таких українців! Про героїв, які наважились почати знову будувати своє життя та віднайти втрачене відчуття дому. І просимо вас допомогти нам у цьому.
Ці історії мають бути почутими! Бо що це, як не героїзм – вивезти під обстрілами дітей у безпечне місце, перевезти бізнес, не забути про кішку та навпаки залишити усе нажите? І, головне, не побоятись почати знову. У своїй країні, на своїй землі і поміж своїх людей.
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