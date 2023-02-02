24 Канал збирає мільйон гривень на 10 "пташок" для ЗСУ: як долучитися до збору

Щодня наш Благодійний Фонд 24 отримує запити від захисників з найгарячіших точок на лінії фронту. Активність бойових дій там просто шалена, у протистоянні наші воїни втрачають дрони, які є буквально "очима".

Тому 24 Канал відкриває великий збір на 1 мільйон гривень. Ці кошти дозволять придбати дрони Mavic одразу для трьох бригад, які зараз на передовій.

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Як долучитися до нашого збору

"Ми на нулі, за два дні втратили три дрони, ми залишилися взагалі без "очей", – це повідомлення від бійців однієї з військових частин, яка зараз під Бахмутом. І такі запити наш Фонд 24 отримує щодня з різних бригад, всі вони на передовій.

Активність бойових дій на сході просто шалена. Кляті "сусіди" гатять безперестанку. А наші хлопці мають дати відсіч і вижити. Для цього їм потрібні дрони, дуже багато дронів!

Військові кажуть, що квадрокоптери є незамінним елементом у війні. Без них ми б витрачали значно більше боєприпасів для ураження меншої кількості цілей. І наразі єдиним постачальником дронів на фронт залишаються волонтери й благодійні фонди. Тобто ми з вами.

24 Канал збирає мільйон на дрони. Купимо 10 Mavic для трьох бригад. Всі вони потрібні на передовій на вчора. Кожна "пташка" наблизить перемогу і збереже життя наших воїнів на найгарячіших напрямках в районах Бахмута, Соледара та Кремінної.

Ми ж їх не підведемо? Тоді ви знаєте, що робити. Долучитися до нашого збору дуже просто:

ви можете задонатити на Монобанку;

або на картку ПриватБанку – 5169 3351 0133 8081.

Більше деталей про збір та додаткові реквізити для переказів ви можете знайти на сайті нашого Фонду 24.

До слова, на сайті Фонду 24 ви можете знайти інформацію про наші активні збори та про ті, які завдяки вам ми змогли закрити. Наприклад, цього тижня завдяки вам ми завершили терміновий збір на джип для 103-ї бригади ТРО. Ці кошти дозволили оплатити авто та почати його ремонт. Зовсім скоро придбаний джип поїде на напрямок Кремінна – Сватове до наших захисників та захисниць.