З 24 лютого Метінвест направив на підтримку України понад 2 мільярди гривень

За 250 днів російської агресії міжнародна група гірничо-металургійних компаній Метінвест спрямувала 2,1 мільярда гривень на підтримку армії, мирних жителів і своїх співробітників.

За словами генерального директора Групи Юрія Риженкова, сьогодні Метінвест – це надійна опора України та багатотисячна команда, яка вкладає душу у допомогу країні.

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Що таке Метінвест? Для всього світу – це сталь. У хмарочосах і кораблях. У вагонах і рейках. На атлантичному узбережжі й на дні Адріатики. Проте для України Метінвест – це надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків та служать у лавах ЗСУ. Від першого дня війни Метінвест допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка. І разом ми наближаємо перемогу України,

– заявив Риженков.

Ініціативи Метінвест

Одна з наймасштабніших ініціатив компанії – гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", який було створено у координації з Фондом Ріната Ахметова. Вже понад 294 тисячі українців отримали харчові продукти й засоби гігієни. За час війни з-за кордону до України доставлено понад 3 900 тонн життєво необхідних вантажів. До проєкту долучилися 189 компаній зі всього світу – Італії, Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, США, Великої Британії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн.



Також у рамках "Рятуємо життя" потужну підтримку отримує медична галузь. Від початку повномасштабного вторгнення до лікарень України доставлені медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на загальну суму 240 тисяч євро, а медики зможуть надати допомогу для 70 тисяч осіб.



Група також допомагає жителям прифронтових регіонів підготуватися до зими. Зокрема, в укриття Авдіївки доставляють печі, призначені для обігріву приміщень і приготування їжі.



На підтримку військових Метінвест спрямував 1,4 мільярда гривень.

Як сьогодні працює Метінвест

Водночас повідомляється, що підприємства Метінвесту відчули на собі вплив низки дестабілізаційних факторів, серед яких:

зростання собівартості виробництва,

падіння цін на продукцію,

порушена логістика.

Попри все Метінвест намагається налагодити роботу підприємств, де це економічно доцільно та безпечно для працівників.

Наразі Метінвест працює на рівні 30 – 50% від довоєнних потужностей. Постачання продукції ускладнює логістика: порти Чорного моря недоступні для експорту вугілля, залізної руди та сталі з України. Тож компанія шукає альтернативні шляхи постачання продукції споживачам залізницею, проте ціна на такі перевезення залишається високою.