24$ за ніч: у Львові намет протестувальників під мерією виставили на Airbnb

Місце для ночівлі в наметі під відкритим небом в самому центрі Львова виставили для оренди на популярному сервісі з пошуку житла серед мандрівників Airbnb.

Оголошення з'явилось на сервісі у суботу, 22 червня, проте вже через кілька годин після публікації його видалили, інформує Zaxid.net.

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В описі було зазначено, що йдеться саме про місце в наметі мітингувальників навпроти міської ради в центрі Львова з можливістю забронювати його на кілька днів та за потреби уточнити деталі в автора.

За ніч оренди такого "житла" просили 24 долари (приблизно 625 гривень). Серед переваг були зазначені цілодобовий інтернет, окремий вхід та цілодобове паркування.

Ви можете провести ніч в унікальному місці в історичній частині Львова. Спершу ми облаштували це місце як табір протестувальників, але згодом це стало нашим способом життя і основним заробітком. Зупинившись у нашому концептуальному готелі, ви отримаєте незабутні враження та матимете, що розповісти після повернення додому,

– йшлось в оголошенні.



Намет протестувальників під міськрадою у Львові виставили на Airbnb

Розмістив його на Airbnb користувач з нікнеймом "Ostap" і це було його перше оголошення на цьому сервісі.

Після видалення оголошення інформація про оренду намета зникла з Airbnb, проте профіль автора все ще залишається доступним.

Для порівняння, найдешевше помешкання, яке доступне на Airbnb для оренди у Львові, коштує 10 доларів за ніч, а найдорожче – 27.



Ціни на оренду житла у Львові на сервісі Airbnb

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