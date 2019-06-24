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      24$ за ніч: у Львові намет протестувальників під мерією виставили на Airbnb

      305 Читать новость на русском
      Протестувальники розмістили намети просто під входом у міську раду
      Протестувальники розмістили намети просто під входом у міську раду / 24 канал

      Місце для ночівлі в наметі під відкритим небом в самому центрі Львова виставили для оренди на популярному сервісі з пошуку житла серед мандрівників Airbnb.

      Оголошення з'явилось на сервісі у суботу, 22 червня, проте вже через кілька годин після публікації його видалили, інформує Zaxid.net.

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      В описі було зазначено, що йдеться саме про місце в наметі мітингувальників навпроти міської ради в центрі Львова з можливістю забронювати його на кілька днів та за потреби уточнити деталі в автора.

      За ніч оренди такого "житла" просили 24 долари (приблизно 625 гривень). Серед переваг були зазначені цілодобовий інтернет, окремий вхід та цілодобове паркування.

      Ви можете провести ніч в унікальному місці в історичній частині Львова. Спершу ми облаштували це місце як табір протестувальників, але згодом це стало нашим способом життя і основним заробітком. Зупинившись у нашому концептуальному готелі, ви отримаєте незабутні враження та матимете, що розповісти після повернення додому,
      – йшлось в оголошенні.

      намет Львів оренда Airbnb
      Намет протестувальників під міськрадою у Львові виставили на Airbnb

      Розмістив його на Airbnb користувач з нікнеймом "Ostap" і це було його перше оголошення на цьому сервісі.

      Після видалення оголошення інформація про оренду намета зникла з Airbnb, проте профіль автора все ще залишається доступним.

      Для порівняння, найдешевше помешкання, яке доступне на Airbnb для оренди у Львові, коштує 10 доларів за ніч, а найдорожче – 27.

      Львів оренда житла Airbnb
      Ціни на оренду житла у Львові на сервісі Airbnb

      Раніше Нерухомість 24 писала про нюанси подобової оренди житла в Україні і що про це треба знати.

      Подивіться, як виглядає будинок, який користується на Airbnb найбільшою популярністю

       

       

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      Теги: Курйозні новини Новини Львова Оренда нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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