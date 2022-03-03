25 мародерів, які забрали майно на 10 мільйонів, відправились до Мартусівської колонії

У телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України повідомили, що 25 мародерів, які під час дії воєнного стану викрали майно на суму понад 10 мільйонів гривень на території аеропорту "Бориспіль", затримали та відправили до Мартусівської колонії.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що 25 мародерів, яких викрили в Борисполі, були затримані за законами воєнного стану до 30 діб і сьогодні перебувають в Мартусівській колонії.

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Раніше повідомлялось, що 28 лютого на території аеропорту "Бориспіль" затримали мародерів, які на 6 автобусах намагались викрасти зі складів комп'ютерну техніку на суму понад 10 мільйонів гривень.

На момент затримання відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження щодо насильства над населенням у районі воєнних дій та крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, або організованою групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави в сумі майже 250 тисяч гривень кожному.

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