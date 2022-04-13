На 25 мільярдів доларів: Франція оприлюднила перелік заморожених російських активів
13 квітня 2022 , 06:25Читать новость на русском
Джерело:Mail BD
Франція заморозила 25,6 мільярда доларів російських активів. Більшість становлять кошти Центробанку Росії, також у перелік входить авіатранспорт та об'єкти нерухомості.
У Мінфіні Франції оприлюднили детальний список заморожених активів. Їхня загальна сума сягає 23,7 мільярда євро.
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Кошти Центробанку Росії сягають 22,8 мільярда євро
Всі ці кошти були заблоковані після російського вторгнення в Україну 24 лютого. Кошти Центробанку Росії сягають 22,8 мільярда євро.
Що потрапило в перелік:
- 33 об'єкти нерухомості – загальна вартість. Зокрема, мовиться про маєтки у Антібі і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,
- 178 мільярдів євро заморожених банківських активів,
- 3 яхти вартістю 125 мільярдів євро,
- 6 гелікоптерів вартістю понад 60 мільйонів євро,
- твори мистецтва на 7 мільйонів євро.
В Україні заблокували операції з виведення активів проросійських компаній
Тим часом в Україні заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній. Їхні кошти могли використати для фінансування війни. Тепер вони перебувають під державним контролем.
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