На 25 мільярдів доларів: Франція оприлюднила перелік заморожених російських активів

Франція заморозила 25,6 мільярда доларів російських активів. Більшість становлять кошти Центробанку Росії, також у перелік входить авіатранспорт та об'єкти нерухомості.

У Мінфіні Франції оприлюднили детальний список заморожених активів. Їхня загальна сума сягає 23,7 мільярда євро.

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Кошти Центробанку Росії сягають 22,8 мільярда євро

Всі ці кошти були заблоковані після російського вторгнення в Україну 24 лютого. Кошти Центробанку Росії сягають 22,8 мільярда євро.

Що потрапило в перелік:

33 об'єкти нерухомості – загальна вартість. Зокрема, мовиться про маєтки у Антібі і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,

178 мільярдів євро заморожених банківських активів,

3 яхти вартістю 125 мільярдів євро,

6 гелікоптерів вартістю понад 60 мільйонів євро,

твори мистецтва на 7 мільйонів євро.

В Україні заблокували операції з виведення активів проросійських компаній

Тим часом в Україні заблокували операції з виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній. Їхні кошти могли використати для фінансування війни. Тепер вони перебувають під державним контролем.

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