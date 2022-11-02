25 новітніх розвідувальних комплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО і "Повернись живим"

Мережа АЗК ОККО і Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" започаткували спільну ініціативу "ОКО ЗА ОКО", мета якої закупити 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" для потреб Збройних Сил України.

Загалом на це потрібно 325 мільйонів гривень. Тож починаючи з 1 листопада 2022 року, мережа ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК". Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.

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"ШАРК" – це новітня розробка від української компанії "Укрспецсистемс", яка має низку технологічних переваг перед аналогами. Вона здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

Наша компанія з перших днів війни допомагає тим, хто боронить країну і тим, хто її відновлює. На різні проєкти ми вже виділили понад 138 мільйонів гривень, бо це разом із забезпеченням країни пальним – боротьба на нашому фронті. Проєкт "ОКО ЗА ОКО", який ми запускаємо разом із "Повернись живим", ще один послідовний крок у цьому напрямку,

– каже Василь Дмитрів, маркетинг-директор мережі АЗК ОККО.

"Заправка авто – річ буденна, але якщо ви заправляєтеся на ОККО, навіть вона може працювати на перемогу. Для нас це особливо важливо – перетворювати наше пальне PULLS у помсту ворогу, тому ми віддаємо 1 гривню з кожного заправленого літра. Якщо врахувати, що кожна четверта заправка автомобіля в Україні відбувається на ОККО, то ми переконані, що дуже скоро зможемо довести, яка ми сила разом з нашою спільнотою водіїв", – додав він.

Задонатити на нові "ШАРКи" – просто / Фото ОККО

У рамках проєкту ми придбаємо не просто розвідувальні безпілотники, а унікальну розробку, створену фахівцями нашого Фонду, виробниками БпЛА "Укрспецсистемс" і компанією Pulsar, яка забезпечує проєкт спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами, – каже директор військового департаменту "Повернись живим" Андрій Римарук.

Завдяки благодійній ініціативі планують придбати 75 БпЛА / Фото ОККО

"Наземна станція управління у вигляді укомплектованого повнопривідного авто допоможе пілотам обирати найкращі точки для зльоту, а новітні алгоритми роботи програм БпЛА "ШАРК" забезпечать комплексу кращу роботу в умовах радіоелектронної боротьби. У загальну вартість проєкту входять також 25 додаткових БпЛА, які знаходитимуться у резерві для оперативної заміни втрачених у боях. Саме такий підхід із продумуванням кількох кроків наперед і є компетентною допомогою армії", – додає директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

У рамках ініціативи планується передати ЗСУ:

75 БпЛА,

25 пускових установок,

25 прохідних авто, обладнаних пунктами управління.

Придбані з допомогою українців комплекси Фонд розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки "ШАРК" є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.