США про "секретні переговори" з Росією, втрати ворога на Півдні: хронологія 258 дня війни

Українські військові продовжують стримувати російських окупантів, які намагають загарбати наші території. Крім того, українська енергосистема продовжує оговтуватися від масових обстрілів.

Про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 7 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

6:17 Оперативне командування "Південь" повідомило, що наша авіація:

8 разів вдарила по ворогу, з них двічі – по опорних пунктах;

4 – по системах протиповітряної оборони ворога;

двічі – по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Ба більше, наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань. Ворог втратив 32 одиниці особового складу, зенітно-ракетний комплекс "Стріла", танк, 2 гармати-гаубиці, 8 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.

За уточненими даними, в ніч на неділю в Голій Пристані ЗСУ знищили суттєві запаси палива росіян.

3:44 Напередодні проміжних виборів у США лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що дуже підтримує Україну. Проте, якщо його партія переможе, то запити України про допомогу не підтримуватимуться автоматично.

Ба більше, колеги республіканця будуть вимагати від Києва більшої підзвітності у питаннях поставок зброї. На думку Маккарті:

потрібно не відкритий чек, а упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно;

треба, щоб Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це.

00:54 У компанії "Антонов" уточнили, що станом на листопад 2022 року є орієнтовно 30% компонентів, які можна використати для другого зразка літака "Мрія". Щоб збудувати його потрібно щонайменше 500 мільйонів євро, проте наразі рано говорити про конкретну суму.

00:11 Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр відреагувала на чутки про "секретні переговори" США з Росією. Вона зазначила, що Сполучені Штати залишають за собою право говорити на високому рівні про питання, які хвилюють країну.

Карін Жан П'єр сказала, що розмови США були зосереджені тільки на зниженні ризиків та відносинах між США і Росією. Варто пригадати, що речниця прокоментувала повідомлення видання Jennifer Jakobs, яке заявило про таємні контакти з Кремлем радника Джо Байдена Джейка Саллівана.