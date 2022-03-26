На 26 березня погодили 10 гуманітарних коридорів: деталі від Верещук
Джерело:Ірина Верещук
Ірина Вереук розповіла про роботу гуманітарних коридорів на 26 березня. За її словами, погодили роботу 10 гумкоридорів у різних областях.
Людей евакуюватимуть у різних напрямках з гарячих точок. Вже погоджено 10 коридорів для людей.
Важливо Ірина Верещук закликала світову спільноту об’єднатись заради допомоги жителям Херсону
Ірина Верещук докладно розповіла про роботу коридорів у різних областях.
Донецька область
- з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті
Безоплатно дозаправити автівки маріупольці зможуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б.
Через блокування окупантами автобусів на блокпостах централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.
Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ Ірина Верещук радить звертатися до гуманітарних штабів.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:
- (095)220-41-11
- (067)220-41-12
- 0800-503-508
Київська область
- з села Плесецьке до міста Фастів
Місце зборів – будинок сільради на вулиці Центральна, 57.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова
- з села Северинівка до Білогородки
Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки
- з міста Бородянка до міста Біла Церква
Місце зборів – вулиця Центральна, 331
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
- з сіл Червона Слобода, Рожів та Ситняки до міста Біла Церква
Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
Луганська область
- з міста Рубіжне
Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
- з селища Нижнє
Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
- місто Лисичанськ
Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- з міста Попасна
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- місто Сєвєродонецьк
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- місто Гірське
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.
Ранковий брифінг Ірини Верещук: дивіться відео
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