ЗСУ на Антонівському мосту, Росія хоче переговорів: хронологія 263 дня війни

Повномасштабна війна з Росією триває вже 263 дні. Українські військові продовжують гнати загарбників з нашої землі.

Основні події на фронті та в тилу, що стались за сьогодні, 24 канал зібрав далі.

Що було раніше Зачистка Херсонщини, ЗСУ відбили 14 атак росіян: хронологія 262 дня війни

05:15 Окупанти продовжують укріплювати оборону на лівому березі Дніпра. Але це не зупиняє ЗСУ, і вони завдають ефективних ударів по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння. У підсумку на "концерт Кобзона" вирушили щонайменше 40 росіян.

02:41 Росія останнім часом просить про переговори з Україною. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновлення переговорів може з'явитися у другій половині 2023 року. Тоді у Росії та США почнуться президентські перегони. Тобто, обидві країни намагатимуться демонструвати більше на політичному рівні.

01:55 У мережу виклали нові кадри підірваного Антонівського мосту. Відео зняте з дрона, тому можна добре роздивитися усі руйнування. Половина Антонівського мосту пішла під воду. Інша частина – у дірках, немов швейцарський сир.

Який вигляд має Антонівський міст зараз: дивіться відео

00:35 На Херсонщині російські окупанти вже втекли на лівий берег Дніпра. Наші захисники дійшли до Антонівського мосту. Відповідне фото оприлюднив волонтер Сергій Притула. Бійці приїхали до переправи на пікапі, гроші на який допомогли зібрати українці.



ТрО біля Антонівського мосту / Фото Сергія Притули