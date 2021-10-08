27 мільйонів доларів у сучасну очисну установку: меткомбінат Ілліча інвестує в екологію

Меткомбінат імені Ілліча групи "Метінвест" інвестує 27 мільйонів доларів у будівництво сучасної очисної установки на ще одній доменній печі – №4. Нове обладнання дозволить якісно знизити рівень забруднюючих викидів.

Планові терміни закінчення монтажних робіт, за повідомленнями комбінату, – перший квартал 2022 року, а генеральним підрядником проєкту є "Метінвест-Інжиніринг". Схожі аспіраційні системи на сьогодні вже обладнані на печах №3 та №5.

У липні 2021 року приступили до будівництва установки на печі № 4. Сьогодні вже виконано демонтаж та перенесення існуючої інфраструктури, закладено фундамент під об'єкти енергопостачання, ведеться влаштування фундаментів під фільтри, а також укрупнена збірка основного технологічного обладнання та металоконструкцій.

Про важливість реалізації нового проєкту розповів Начальник відділу охорони навколишнього середовища меткомбінату імені Ілліча групи "Метінвест" Володимир Колодочка.

"У доменному цеху меткомбінату імені Ілліча планомірно створюється екологічно чисте доменне виробництво. Сучасні та ефективні аспіраційні системи вже з'явилися на третій та п'ятій домнах. Зараз роботи ведуться на четвертій печі. Після запуску нового газоочисного обладнання якісно знизиться рівень викидів забруднюючих речовин у вигляді твердих частинок пилу від ливарного двору та підбункерних приміщень домни №4, показники будуть системно відповідати рівню, затвердженому чинним законодавством України".