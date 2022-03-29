27 вантажівок з Росії й Білорусі передали на потреби ЗСУ

Державне бюро розслідувань знайшло 27 вантажівок з Росії та Білорусі. Транспорт був на території Чернівецької області.

Про це повідомили у ДБР 29 березня. Вантажівки перевозили до Європейського Союзу непродовольчі товари.

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"Працівники ДБР відшукали їх та перемістили до зони митного контролю Чернівецької митниці", – повідомили у ДБР.

Зазначили, що транспортні засоби націоналізували та передали Збройним Силам згідно із законами воєнного стану. Товари, які належать країнам-партнерам, направлять за призначенням.



Російські та білоруські вантажівки / Фото ДБР



Транспорт націоналізували / Фото ДБР

Як повідомляти про російське майно

В Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна повідомляти про російське майно, яке підпадає під націоналізацію.Його можна знайти у телеграмі за назвою @property_evil_bot. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зазначив, що повідомляти потрібно про власність росіян відповідно до санкційного списку.

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