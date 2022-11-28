Ворог укріплюється на Півдні, авіакатастрофа гелікоптера у Росії: хронологія 278 дня війни

В Україні триває 278 день повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України. Наші захисники звільняють окуповані населені пункти та дають відсіч ворогу.

24 канал детально розповість про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 28 листопада.

Що було раніше Україна отримала ракети від Британії, Росія готує нову атаку: хронологія 277 дня війни

08:45 Ворог за добу завдав ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області, а також 27 листопада, орієнтовно о 09:40 окупанти здійснювали артилерійський обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

08:29 Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські оборонні позиції свідчать про те, що керівництво армії країни-агресорки розглядає перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Російські війська не розраховують утримувати позиції на Кінбурнській косі, якщо українські війська розпочнуть контрнаступ.

08:18 Російські військові намагаються вести наступальні дії та обстрілюють мирні населені пункти України. Втім, Збройні Сили відбивають атаки ворога та завдають йому шалені втрати на полі бою. За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

08:00 За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині – у Кураховому. Ще 4 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

07:58 Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це українці майже всіх областей тимчасово живуть без світла, тепла чи води. Зокрема, складна ситуація і в Києві. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за найгіршого сценарію відключення світла у Києві можуть тривати до весни.

07:47 Ворог з усіх сил намагається поповнити шалені втрати живої сили. Саме тому окупанти перекидають частини своїх підрозділів з Білорусі.

07:20 Ворог протягом ночі обстрілював 3 громади Дніпропетровщини: Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів. Минулося без постраждалих.

07:00 Російські військові, які втекли на Лівобережжя Дніпра, чітко розуміють, що ЗСУ можуть перейти річку, продовживши свою контрнаступальну операцію. Саме тому ворог вже почав рити траншеї та укріплювати свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на Сході Херсонської області.

05:34 Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат на фронті. А все тому, що вони щоденно йдуть у наступ. Відмовитися вони не можуть. І на це у них є вагома причина: погрози смертю.

04:33 Владімір Путін нібито провів зустріч з групою жінок, яких він назвав "солдатськими матерями". Політолог Микола Давидюк вказав, що поведінка диктатора свідчить про те, що він не у найкращому стані.

02:31 В Енергодарі росіяни починають "евакуацію" – грабують Запорізьку АЕС. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що зараз є дуже висока ймовірність того, що окупанти покинуть територію станції.

00:13 У Росії продовжують падати літаки та гелікоптери. Під час зльоту в селі В'язовець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На його борту перебували два брати: Олександр і Дмитро Курильови. Чоловіки загинули на місці.