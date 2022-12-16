Росія може готувати наступ, ЄС погодив збільшити військову допомогу: хронологія 296 дня війни

Українські військові продовжують стримувати російських окупантів, які наступають на Донбасі. Також Україна веде боротьбу з Росію і на дипломатичному фронті.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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